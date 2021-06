PS de Artur Nogueira recebe doação de bombas de infusão e cobertores

Interessados podem ingressar já neste primeiro semestre com desconto na mensalidade para todo o curso

Pensando em atrair os melhores alunos de São Paulo, Guarulhos e região, Universidade Cruzeiro do Sul, instituição que integra a Cruzeiro do Sul Educacional, está com inscrições abertas para o processo seletivo exclusivo aos participantes do Enem 2020. O Enem Antecipado da Universidade Cruzeiro do Sul concede descontos e bolsas de estudo que vai oportunizar aos interessados o ingresso ainda no início do semestre letivo vigente.

De acordo com uma pesquisa elaborada pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes), em parceria com a Educa Insights, empresa de pesquisas educacionais, em julho de 2020, 76% dos entrevistados afirmaram que o principal motivo para a realização do Enem é obter melhores descontos ou bolsas de estudo, e 39% desejam ingressar no ensino superior ainda no primeiro semestre de 2021.

Como o resultado das provas do Enem 2020 estão previstos para serem divulgados em março de 2021, os candidatos no Enem Antecipado da Universidade Cruzeiro do Sul passam por uma prova on-line para o ingresso e já poderão se matricular com uma bolsa inicial de 20% a 30% para o curso escolhido (exceto Medicina Humana), de acordo com o mês de ingresso (fevereiro ou março), e ainda com isenção da taxa de matrícula. Com a posterior divulgação da nota do Enem, o aluno poderá solicitar a substituição do desconto pela Bolsa Mérito Enem e, conforme a pontuação obtida, o abatimento pode chegar a 100%.

Os interessados devem acessar o regulamento completo no site e realizar a inscrição, clicando em Ingresso Via Enem. E para consultar e conhecer as mais de 60 opções de cursos de graduação presencial oferecidas pela Universidade Cruzeiro do Sul, acesse: Processo Seletivo – Universidade Cruzeiro do Sul.