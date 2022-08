Promoção Social convoca beneficiários para atualização do CadÚnico

Grupo tem fomentado ótimas oportunidades, troca de conhecimentos e crescimento aos empreendedores locais

No mundo de hoje é consenso afirmar que o sucesso caminha lado a lado com a qualidade de sua rede de relacionamento. Esta é, por sinal, uma palavra-chave no mundo dos negócios. Por meio de uma rede de contatos forte, o empreendedor conquista parcerias comerciais, compartilha ideias que podem ser importantes para o desenvolvimento da empresa e gera variadas oportunidades de negócios. Esse tipo de relacionamento é o que ficou amplamente conhecido pelo termo “networking”.

Há exatamente um ano, em agosto de 2021, ainda em meio às incertezas e desafios trazidos pela pandemia da Covid-19, Holambra viu nascer uma iniciativa que não só ajudou os empreendedores locais a atravessarem aquele período nebuloso como tem sido cada dia mais importante para qualificar os negócios, gerar visibilidade e fomentar um incrível desenvolvimento com base no modelo ganha-ganha, com integridade, respeito e reciprocidade entre seus membros.

Prestes a completar seu primeiro aniversário, o “Networking ACE” surgiu com o objetivo principal de trazer para Holambra engajamento entre os pequenos e médios empreendedores, conforme explica Tânia Santana, idealizadora do grupo e gestora comercial da Associação Comercial e Empresarial de Holambra.

“Este projeto veio de uma percepção e entendimento de que os nossos associados não tinham acesso a conteúdos que pudessem contribuir com a melhoria de seus processos operacionais, de vendas e rede de fornecedores”, relembra. “Iniciamos o grupo timidamente para sentir o comportamento dos nossos associados com a novidade e, a partir disso, outras demandas foram surgindo dentro do grupo”.

Funciona assim: uma vez por mês o grupo se reúne no auditório da ACE e cada integrante tem a oportunidade de se apresentar e ser assistido pelos presentes, compartilhando com os demais o que sua empresa faz, qual tipo de serviço que presta ou produto que vende. Na medida em que cada empreendedor tem a chance de expor e abrir a alma de seu negócio, é gerada uma onda de empatia e reciprocidade por parte dos integrantes do grupo, resultando em novas interações comerciais e indicações entre os membros acerca de seu serviço ou produto, o que acaba por alavancar as vendas.

APRENDIZADO E GERAÇÃO DE VALOR

Trazer palestrantes e cases de sucesso também é uma constante dentro dos encontros. “À medida que caminhamos com as reuniões, fazemos também uma observação da necessidade de aprender conteúdos que contribuam positivamente com cada negócio. Nossa perspectiva é alcançar o maior número de empreendedores, gerar relacionamento e ensinar conteúdos de qualidade que contribuam com o desenvolvimento e a melhoria contínua dos negócios de cada empreendedor, pois se ele cresce, o comércio local se desenvolve e toda a cidade é beneficiada”, ressalta a criadora do grupo. E tudo isso de uma forma leve, agradável, dinâmica, sem regras rígidas e, claro, sempre acompanhado de um delicioso café.

Para a gerente executiva da ACE Holambra, Suzi Celegatti, a pandemia trouxe muitas lições, sendo a principal delas a de que a cooperação e a ajuda mútua fazem toda a diferença na vida do empreendedor. “Uma rede de contatos forte traz visibilidade, ajuda o empresário a se destacar no mercado e se tornar referência naquilo que faz bem feito. Desta forma é possível trabalhar o marketing pessoal, ter acesso a oportunidades, informações e construir uma rede de apoio no desenvolvimento de seu negócio. E a ACE Holambra está aqui para lhe proporcionar essa oportunidade e gerar valor para sua empresa. Venha participar do Networking ACE Holambra!”, convida Suzi Celegatti.

O próximo encontro está marcado para o dia 25 de agosto, a partir das 17h30, no auditório da ACE Holambra, e vai celebrar o aniversário de um ano.

