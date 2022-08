Networking ACE Holambra comemora 1 ano gerando valor, parcerias e excelentes negócios

Confira algumas dicas da ACE Holambra para aproveitar o momento, vender mais e estreitar a relação com os clientes

As datas comemorativas sempre são uma ótima oportunidade para alavancar as vendas, conquistar e fidelizar clientes. Embora não seja uma das principais datas para o comércio, o Dia dos Pais tem o potencial de impulsionar os negócios e ampliar o faturamento em diversas áreas da economia. Mas é preciso lembrar que o sucesso de cada ação, tanto nesta como em outras datas, depende de estratégia e planejamento.

Portanto, se sua loja, serviço ou empresa ainda precisa se preparar melhor para aproveitar o momento, vender mais e estreitar a relação com seus clientes, confira estas dicas que a Associação Comercial e Empresarial de Holambra preparou para você, associado, se dar bem neste Dia dos Pais:

Faça combos e kits especiais

Avalie os itens que você comercializa e pense na possibilidade de criar kits com produtos que funcionam bem em conjunto. Com essa estratégia, você pode acabar aumentando o ticket médio das suas vendas. Para oferecer exclusividade, você também pode criar combos e kits personalizados.

Aposte em Vale-presente

O vale-presente é uma opção interessante para atender os clientes mais indecisos ou que resolveram comprar de última hora. Para conseguir bons resultados, o ideal é criar opções com preços variados, que atendam a todos os bolsos, e não perder oportunidades.

Ofereça brindes

Que tal oferecer algum mimo para os clientes que comprarem nessa data? Dependendo do tipo de brinde que sua empresa irá fazer, uma alternativa para estimular o consumo nesse período é oferecê-lo aos clientes que fizerem compras maiores.

Considere aplicar descontos progressivos

Os descontos progressivos também são uma alternativa para quem deseja vender mais. Na prática, quanto mais o cliente compra, maior será o desconto no valor final. Depois de fazer os cálculos e ter certeza de que essa estratégia é financeiramente viável para o seu negócio nessa época, você pode dar 5% de desconto na compra da segunda unidade e 10% na compra da terceira, por exemplo.

Explore a queima de estoque

Em qualquer época do ano, a queima de estoque chama a atenção porque é uma oportunidade vantajosa para os dois lados: o comerciante não fica com mercadorias paradas e o consumidor pode comprar pagando menos. Se você quer vender mais no Dia dos Pais, vale a pena oferecer produtos com desconto de liquidação. Isso pode atrair novos clientes (que conhecerão sua marca em uma data comemorativa e poderão voltar em qualquer período do ano) e abrir espaço para outros produtos.

Ofereça diversidade nas formas de pagamento

Para vender mais no Dia dos Pais e em qualquer outra época, é importante disponibilizar várias formas de pagamento para atender todos os tipos de clientes. Lembre-se: facilitar a compra é sempre um bom negócio, pois a falta de opção pode fazer um cliente desistir do produto. Se você ainda não faz isso, experimente facilitar as opções de compras parceladas no cartão, pagamento por boleto ou Pix.

Divulgue

A propaganda é a alma do negócio. Parece clichê, mas a célebre frase só reforça a importância da divulgação. Esteja preparado e selecione as estratégias mais eficazes como conteúdos nas redes sociais, entrega de panfletos e até mesmo mensagens de WhatsApp com um conteúdo personalizado. Aqui é importante lembrar que ninguém gosta de ser incomodado com spam, então vale um cuidado em selecionar a lista de contatos e preparar uma mensagem realmente interessante para cada pessoa.

Ações de divulgação em canais como o Facebook e o Instagram com sugestões de presentes, lugares para almoçar com os pais e até dicas de viagens também são ótimas para aumentar as vendas no Dia dos Pais.

Seja qual for o modelo da sua empresa, aproveite as datas comemorativas como uma oportunidade de fortalecer sua marca, aumentar o vínculo com seus clientes e, consequentemente, expandir suas vendas.

