Projeto Retreta promove ‘Arraiá’ gratuito nesta quinta

Atrações estarão na Lagoa dos Pássaros a partir de 17h30, e incluem show ao vivo e barracas dos estabelecimentos participantes

O 3° Festival Gastronômico ‘Brasilidades’ promete muita comida boa para a população nogueirense e ótimas oportunidades para o comércio local. A grande noite de lançamento acontece nesta quinta-feira, 29, na extensão da Lagoa dos Pássaros, e contará com música ao vivo e barracas dos estabelecimentos participantes – que oferecerão seus pratos deliciosos em formato ‘pétit’ (degustação).

O evento é promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e conta com apoio do Sebrae e patrocínio das empresas Buona Gente Supermercado, Ecco Premium, GCY Contabilidade, Net Aki, e Sicred.

LEIA TAMBÉM:

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni, no evento de lançamento os estabelecimentos estarão divididos em barracas oferecendo seus respectivos pratos, com preços acessíveis, que variam entre R$10 e R$15 – já as bebidas terão preços tabelados. “O festival desse ano está repleto de novidades e esse evento é uma delas. Além de impulsionarmos o comércio local, estamos dando aos munícipes a oportunidade de passar um momento entre família e amigos”, frisou Tatiane.

O Festival

O Festival Gastronômico já faz parte do calendário do município e costuma reunir dezenas de comércios participantes, entre bares, restaurantes, padarias, lanchonetes, cafeterias e sorveterias, além de outros estabelecimentos do setor de alimentação fora do lar.

Durante todo o mês de julho, os clientes podem consumir os pratos no próprio estabelecimento, além das opções de delivery e drive-thru. Este ano, o tema do festival é ‘Brasilidades’, por isso, cada estabelecimento preparou um prato especial com um ingrediente típico da culinária brasileira.

São 39 comércios participantes e os pratos de cada um foram divididos em nove categorias:

1) Sabor em Equilíbrio; 2) Brasil em um Prato; 3) Quitutes Brasileiros; 4) Petiscos Brasileiros; 5) Tentação Tropical; 6) Brasil Burger; 7) Brasil na Massa; 8)Fusão Brasil-Japão; 9) Combo para Café.

Os preços são tabelados e variam de acordo com a categoria.

