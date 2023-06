Holambra promove Semana Cultural para celebrar legado de Piet Schoenmaker

A Capital Nacional das Flores celebra entre os dias 29 de junho e 7 de julho, com ampla programação artística e cultural, um de seus mais ilustres cidadãos: Piet Schoenmaker, empresário, produtor, professor de dança folclórica e embaixador da Expoflora, morto há três anos. Os eventos, com entrada gratuita, marcam a primeira edição da Semana Cultural idealizada para preservar e seguir difundindo o seu legado.

A exibição do filme holandês “Um grito de socorro”, no Teatro Municipal de Holambra, abre a agenda de atrações, com sessões às 7h30 e às 11h30 no dia 29. O programa segue com recital de piano e voz no dia 30 e apresentações da peça “As memórias de Van Gogh” nos dias 1º e 2 de julho, datas em que acontece também um festival de danças e de música na Praça do Moinho Povos Unidos.

No palco devem passar grupos de dança folclórica holandesa e dança circular, com uma aula aberta que envolverá o público presente, números de ballet e dança flamenca, além de espetáculos com a Fanfarra Amigos de Holambra, o Quarteto de Cordas de Amparo, a Orquestra de Violões do projeto Villa Musical, a cantora folk Lira Grazie e um recital de piano e voz com o produtor e músico Gabriel Francis (ver programa completo abaixo).

“Nossa intenção, com a Semana Cultural Piet Schoenmaker, é valorizar a contribuição deixada por ele em vida não apenas através da cultura e da dança, mas também por meio de práticas essenciais à sociedade, como o voluntariado”, destacou o prefeito Fernando Capato.

É parte da programação, aliás, a inauguração da Praça do Voluntariado, na região central da cidade, com uma homenagem aos voluntários de diferentes segmentos que, como Piet, ajudaram a construir no município um ideal de trabalho e de colaboração.

A programação é resultado de parceria entre a Prefeitura, a Associação Cultural Dança Viva, fundada pelas comissões das danças folclórica e circular, e voluntários. A agenda terá ainda exibição de filmes na Sala de Cinema da Biblioteca Municipal entre os dias 3 e 6 de julho, com títulos ambientados nos Países Baixos, como “A culpa é das estrelas”, “Amsterdam” e “Anne Frank, minha melhor amiga”, e uma exibição especial de “Publieke Werken” (Uma nobre intenção) – esta, nas dependências do Teatro, em 7 de julho.

“Essa primeira edição da Semana Cultural Piet Schoenmaker representa um primeiro passo. Estamos, desde já, muito animados com a ideia de ampliar e fortalecer a programação nos próximos anos, sempre nesse período”, avalia a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti.

A gestora da Associação Cultural Dança Viva e filha de Piet, Lize de Block, se diz grata às muitas pessoas que, no passado, semearam, cultivaram, trouxeram ou ancoraram ideias, músicas, cantos, danças, artes, esportes, cooperação, literatura, gastronomia e beleza a Holambra, e sempre de forma voluntária. Ela destaca ainda que é com simplicidade e muita responsabilidade que acontece esta primeira Semana Cultural, com a expectativa de honrar e celebrar a nossa cultura holambrense esperando que, a cada ano, ela possa se tornar mais abrangente e melhor.

Serviço:

1ª Semana Cultural Piet Schoenmaker

29 de junho

Exibição do filme “Um grito de socorro”

Sessões às 7h30 e às 13h30

Local: Teatro Municipal Franciscus Johannes Eltink

30 de junho

Baile de Danças

Local: Clube Fazenda Ribeirão

(Evento promovido pela Associação Cultural Dança Viva)

30 de junho, às 19h

Recital de Piano e Voz com Gabriel Francis

Local: Teatro Municipal Franciscus Johannes Eltink

1º de julho

Peça Teatral “As memórias de Van Gogh”

Encenações às 9h30 e às 11h

Local: Parque Van Gogh

1º de julho, às 10h

Inauguração da Praça do Voluntariado

Local: Acesso pela Rua Bromélias

1º de julho, das 13h às 20h30

Festival Artístico da Semana Cultural

– Apresentações de Dança do Ventre, Sapateado, Ballet e Dança Flamenca

– Fanfarra Amigos de Holambra

– Grupo de Dança Circular Ciranda de Luz, de Artur Nogueira

– Associação Cultural Dança Viva e Dança Folclórica Holandesa

– Orquestra de Violões do Projeto Villa Musical, de Cosmópolis

– Quarteto de Cordas, de Amparo

Local: Praça do Moinho Povos Unidos

2 de julho

Peça Teatral “As memórias de Van Gogh”

Encenações às 9h30 e às 11h

Local: Parque Van Gogh

2 de julho, das 9h30 às 18h

Festival Artístico da Semana Cultural

– Apresentações de Sapateado, Ballet, Dança Flamenca e Dança Árabe

– Fanfarra Amigos de Holambra

– Associação Cultural Dança Viva e Dança Folclórica Holandesa

– Orquestra de Viola Caipira de Holambra

– Hip Hop com o Projeto Villa Musical, de Cosmópolis

– Lira Grazie (Música Folk)

– Recital de Piano e Voz com Gabriel Francis

Local: Praça do Moinho Povos Unidos

De 3 a 7 de julho

Semana Literária com atividade de pintura para crianças e destaque especial a livros holandeses e títulos sobre a Holanda e sobre Holambra

Local: Biblioteca Municipal José Maria Homem de Montes

3 de julho, às 19h

Exibição do filme “A culpa é das estrelas”

Local: Sala de Cinema da Biblioteca Municipal

4 de julho, às 19h

Exibição do filme “Com amor, Van Gogh”

Local: Sala de Cinema da Biblioteca Municipal

5 de julho, às 19h

Exibição do filme “Amsterdam”

Local: Sala de Cinema da Biblioteca Municipal

6 de julho, às 19h

Exibição do filme “Anne Frank, minha melhor amiga”

Local: Sala de Cinema da Biblioteca Municipal

7 de julho, às 19h

Exibição do filme “Publieke Werken (Uma nobre intenção)”

Local: Teatro Municipal Franciscus Johannes Eltink

