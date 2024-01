Projeto Retreta abre inscrições para novos alunos em Artur Nogueira

Matrículas e rematrículas deverão ser feitas entre os dias 22 e 26 de janeiro, na sede do Projeto

O Projeto Retreta, da Corporação Musical 24 de Junho, divulga a abertura das inscrições para 2024. As matrículas ou rematrículas deverão ser feitas entre os dias 22 e 26 de janeiro, na sede do Projeto. O Retreta conta com o apoio da Prefeitura de Artur Nogueira.

A iniciativa oferece aulas gratuitas de musicalização, instrumentos diversos e canto coral. Tudo isso gratuitamente e com professores capacitados. De acordo com a diretoria do Projeto Retreta, não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumentos ou realizar testes seletivos.

Os interessados devem se dirigir à sede do Projeto, localizada na Rua Ademar de Barros, próximo ao Centro Cultural Tom Jobim, das 8h às 12h e das 13h às 17h. No momento da inscrição, será necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência, foto 3×4 e certidão de nascimento (para menores de 18 anos). O candidato poderá contribuir com R$25 no ato da matrícula (facultativo).

Além disso, um ponto de inscrição também estará aberto na EMEF Francisco Cardona, entre os dias 23 e 26 de janeiro – nos mesmos horários.

O idealizador e maestro Ricardo Michelino destaca que o projeto incentiva a prática musical há quase 14 anos no município. “Nosso objetivo, desde sempre, é tornar a música acessível a toda população. Aprender um instrumento musical é transformador, por isso, convidamos todos para participarem desse Projeto que tem beneficiado milhares de pessoas”, diz Michelino.

Parceria com a prefeitura

Em 2010, em parceria com o Prefeitura de Artur Nogueira, a Corporação Musical deu vida ao Projeto Retreta, que hoje conta com milhares de alunos atendidos de forma gratuita nas sedes do projeto e da Corporação e nas escolas municipais.

O prefeito Lucas Sia (PSD) diz que Artur Nogueira é privilegiada por ter uma iniciativa como essa. “O Retreta e a quase centenária Corporação são motivos de muito orgulho para nós. Nossa gestão valoriza o ensino da música e reconhece os benefícios que o projeto traz para a população”, pontua.

GRUPOS E INSTRUMENTOS OFERECIDOS

Instrumentos disponíveis para aulas:

* Acordeon

* Baixo Elétrico

* Bombardino

* Canto/Coral

* Cavaquinho

* Clarineta

* Clarone

* Contrabaixo

* Flauta Doce

* Flauta Transversal

* Guitarra Elétrica

* Musicalização Infantil

* Percussão

* Piano

* Saxofone

* Trombone

* Trompa

* Trompete

* Tuba

* Ukulelê

* Viola Caipira

* Viola Clássica

* Violão

* Violino

* Violoncelo

Grupos musicais:

* Banda Escola

* Banda Marcial

* Orquestra Sinfônica Jovem

* Grupão de Violino

* Orquestra de Cordas

* Grupo de Prática Instrumental

* Grupo de Sax

* Grupo de Violões

* Grupo de Viola Caipira

