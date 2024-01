Programa EducaYpê abre vagas para cursos gratuitos de capacitação em Amparo

Com foco em mulheres as inscrições para o processo seletivo já estão abertas

A Ypê, empresa 100% brasileira e uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do Brasil, a partir do dia 15/01 inicia mais um processo seletivo para o curso gratuito de “Operações Industriais e de Armazém” por meio do programa EducaYpê. As inscrições, com foco na região de Amparo, podem ser realizadas até o dia 09/02, com início das aulas previsto para fevereiro de 2024.

LEIA TAMBÉM:

Será oferecido um total de 30 vagas, com 1 turma de 30 alunas, com duração de 3 a 5 meses. As aulas acontecem 3 vezes na semana, no período noturno, ou aos sábados com previsão de conclusão até junho de 2024.

Para participar da seleção, a candidata deve ter 18 anos ou mais, ensino médio completo e ser residente de Amparo e região. Todas as vagas são abertas para pessoas com deficiência (PcD).

A Ypê tem o ESG como um de seus principais pilares e o programa EducaYpê faz parte dessa jornada voltada ao desenvolvimento social. O programa, que acontece há mais de 5 anos, é uma iniciativa que visa preparar profissionais em competências das áreas de Produção e Logística por meio de cursos totalmente gratuitos. O objetivo da ação é ampliar as oportunidades de trabalho, carreira e renda das comunidades ao redor das fábricas Ypê.

As inscrições podem ser feitas por meio do link: https://bit.ly/educaypeamparo

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui