Projeto esportivo “Atletas de Morungaba” oferece quatro modalidades para criança e jovens da cidade

A prefeitura municipal da Estância de Morungaba, por meio do seu Departamento de Esportes e Lazer, em parceria com o governo federal e Ministério do Esporte, já deu início à primeira e segunda etapa dos trabalhos de implantação da Escola de Esportes gratuita para crianças e jovens de Morungaba. Desde a segunda quinzena de setembro está acontecendo a divulgação e as inscrições do projeto esportivo denominado “Atletas de Morungaba”. Nessa primeira etapa estão sendo distribuídas e recolhidas as fichas de inscrição em todas as escolas de cidade até o momento mais de 200 alunos já se inscreveram.

LEIA TAMBÉM:

As aulas do projeto têm início no dia 23 de outubro em dois núcleos e irá atender 300 alunos com idades entre 06 e 16 anos no contraturno escolar, ou seja, as aulas serão ministradas de manhã e à tarde no Ginásio Municipal de Esportes Luís Seraphim e na quadra poliesportiva da EMEF José Hamilton Federicci, no bairro Parque das Estâncias. Caso a participação atinja 300 participantes haverá uma lista de espera.

São oferecidas quatro modalidades esportivas, sendo, futsal, vôlei, basquete e handebol, onde as crianças e jovens serão divididas por idade. Importante registrar também que, para poder participar do projeto esportivo os interessados deverão obrigatoriamente estarem matriculados e frequentando a rede municipal de ensino ou a escola estadual Monsenhor Honório. Todos os alunos devidamente inscritos no projeto esportivo irão receber uniformes exclusivos para participarem das respectivas aulas.

Cronograma

No núcleo I, ou seja, no ginásio de esportes Luís Seraphim as aulas serão realizadas às segundas, quartas e sextas feiras e no núcleo II na EMEF José Hamilton Federicci, as aulas serão de realizadas às segundas e sextas. Nos dois locais as aulas serão de realizadas de manhã 08h30 as 11h e a tarde das 15h às 17h30. Maiores informações referentes ao projeto esportivo pelo fone 4014-8001 de segunda a sexta-feira em horário comercial com Marcelo, Constante ou Tatiane.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui