Projeto de Ginástica Rítmica abre 160 vagas gratuitas para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos em Amparo

Inscrições devem ser feitas na sede do Floresta Atlético Clube; confira horários abaixo

O projeto social Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos 2022 abriu, nesta quarta-feira, dia 1º, as inscrições para aulas gratuitas de ginástica rítmica em Amparo. São 160 vagas para meninos e meninas de 6 a 17 anos.

Com duração de um ano, o projeto começa em junho e vai oferecer aulas com professores especializados nos períodos da manhã e da tarde. As aulas terão uma hora de duração, três vezes por semana. Todos os alunos receberão uniformes completos: collant, shorts e agasalho.

As inscrições podem ser feitas às terças, quartas e sextas-feiras, das 8h às 11h e das 13h30 às 17h, na sede do Floresta Atlético Clube, que fica na Rua Deputado Narciso Pieroni, 470, Centro.

O objetivo do projeto é estimular a prática esportiva da modalidade de forma saudável e divertida, utilizando o esporte como ferramenta de inclusão e responsabilidade social, promovendo a integração e o enriquecimento da cultura esportiva de crianças e adolescentes.

Matrículas

As matrículas devem ser feitas na sede do clube Floresta por um responsável pela criança. É preciso levar documentos do responsável legal do aluno (CPF e RG) e o documento de identidade (RG) do aluno matriculado, preencher a ficha de inscrição e assinar um termo de autorização para o início das atividades.

Durante as aulas, as crianças vão aprender a manusear os cinco aparelhos que compõem a modalidade: fita, corda, arco, bola e maçã (ou baliza).

“Primordialmente é necessário pensar numa iniciação voltada para a formação dos ginastas a longo prazo, tendo um planejamento adequado que permita não sobrecarregar crianças com cobrança da técnica exigida nos estágios preparatórios. Isso só é permitido quando há um planejamento do desenvolvimento dos ginastas. No projeto, iniciaremos explorando o repertório corporal e dando ênfase no ensino e aprendizagem dos giros, saltos, deslocamentos, flexibilidade e vivenciando de forma lúdica todos os aparelhos que compõem a modalidade”, disse Joseane Oliveira de Azevedo, coordenadora técnica do projeto.

Além disso, segundo os professores do projeto, é possível identificar futuros talentos e orientar essas crianças para chegar ao nível de alto rendimento.

O projeto é uma realização da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, através da Lei de Incentivo ao Esporte, da Secretaria de Esporte, do Governo do Estado de São Paulo e tem patrocínio da Ypê (Química Amparo) e Fernandez Indústria de Papel.

Quem são

Ypê – Marca líder em importantes categorias no segmento de limpeza do Brasil, a Ypê tem uma linha completa de produtos para auxiliar nos cuidados com a roupa, a casa e o corpo. Com matriz localizada em Amparo, interior de São Paulo, conta com mais quatro unidades fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO) e Goiânia (GO), e mais uma que está sendo construída em Itapissuma (PE). Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira, com mais de 6.300 colaboradores. A empresa é signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, e reconhecida como Empresa Pró-Ética 2020-2021 pela Controladoria Geral da União (CGU). Exporta para mais de 10 países da América Latina, Ásia, África e Oriente Médio e ainda detém as marcas Atol, Assolan, Tixan e Perfex.

Fernandez Indústria de Papel – Nós somos a Fernandez S/A, uma indústria de papel, chapas e caixas, situada na cidade de Amparo, no interior de São Paulo. Na linha de produção, grande quantidade do papel fabricado se transforma em chapas e caixas de papelão ondulado. E os produtos ainda podem ser personalizados de acordo com a marca e as necessidades da sua empresa. Desde a nossa fundação, em 1971, nos orgulhamos por fabricar todos os produtos somente com reciclagem! Se você recicla o seu lixo, provavelmente já nos ajudou a transformá-lo em matéria-prima novamente. Recicle, isso faz bem para todo mundo! Fernandez Papel: aqui, seu papel é essencial!

SERVIÇO

Projeto Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos 2022

Inscrições: a partir de 1º de junho

Terças, quartas e sextas-feiras, das 8h às 11h e das 13:30 às 17h

Início das aulas: 28 de junho

Como se inscrever: pais ou responsáveis devem levar os documentos pessoais (CPF e RG do responsável e documento do aluno) e assinar um termo de autorização.

Local: Floresta Atlético Clube – R. Dep. Narciso Pieroni, 470

Centro, Amparo-SP.

Tempo de duração do projeto: 12 meses

Informações: www.fabrica.ong.br

WhatsApp: (19) 19 99810-9775

Facebook: @GRFormandoCidadaos

Instagram:@GRFormandoCidadaos