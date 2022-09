Programa Criança Feliz atende quase 100 crianças em Morungaba

Algo raro de acontecer em qualquer cidadezinha do interior, vai acontecer na Estância Climática de Morungaba. A bela cidade está novamente na vitrine através do futebol brasileiro, dessa vez, em dose dupla, pois dois atletas profissionais e de grande nível técnico estarão se enfrentando nos próximos dias pelas semi finais da Copa Liberadores da América.

GABRIEL MENINO e ALEX SANTANA, são filhos de Morungaba e irão defender as cores do Palmeiras e o Atlético Paranaense, respectivamente, na fasw decisiva da competição. Dois jovens talentos que começaram suas carreiras muito cedo em escolinhas de futebol e futsal da cidade, que coincidentemente passaram pelas mãos do Profº Julio do Vadu e hoje são destaques em seus clubes, onde certamente irão protagonizar um duelo a parte defendendo suas agremiações com muita garra e determinação.

Gabriel Menino começou sua trajetória na escola de futebol JBM em 2009 aos 9 anos de idade e antes de completar 12 anos foi encaminhado para o Guarani FC por meio do Profº Julio do Vadu, onde ficou até os 16 anos. Antes mesmo de completar 17 anos já estava jogando na categoria de base do Palmeiras e ano a ano foi ganhando espaço, conquistando títulos, antes mesmo de jogar na categoria sub 20 do verdão o menino morungabense já treinava com a equipe profissional, com tanta evolução, foi convocado para a seleção brasileira sub 17, sub 20, seleção principal e seleção olímpica onde conquistou a medalha de ouro nas olimpíadas de Tóquio.

Principais conquistas na base:

Copa do Brasil Sub 17 (2017)

Campeonato Brasileiro Sub 20 (2018)

Campeonato Paulista Sub 20 (2018 e 2019)

Florida Cup (2020)

Campeonato Paulista (2020 e 2022)

Copa Libertadores da América (2020 e 2021)

Copa do Brasil (2020)

Recopa Sul-Americana (2020)

Medalha de ouro nas olimpiadas de Tóquio (2020)

Alex Santana começou sua carreira na escola de futsal da prefeitura de Morungaba e logo seguiu para escola de futebol Lance Sport Center do ex-jogador, também morungabense, Renato (Pé Mucho), o qual, levou o garoto para o Paulista FC de Jundiaí. Como se destacava no Paulista, Alex foi negociado com o Inter de Porto Alegre onde começou a se destacar e ganhou projeção nacional, entre 2013 e 2015. Em 2016 sem espaço no time gaúcho, foi emprestado e começou a rodar por vários clubes como Criciúma, Guarani, Paraná e Botafogo RJ. Após bela campanha pela equipe alvi negra carioca Alex foi jogar na Bulgária pela equipe Ludogorets onde permaneceu por 2 anos. A pouco tempo foi repatriado pelo técnico Felipão e agora é um dos destaques do Atlético Paranaense na atual temporada.

Principais conquistas:

Tri campeão gaúcho pelo Internacional (2013, 2014 e 2015)

Campeão brasileiro da série C pelo Guarani FC (2016)

4º lugar no campeonato brasileiro – série B pelo Parana (2017)

Campeão da Copa da Bulgária pelo Ludogorets (2021)

Curiosidades:

A pequena Morungaba com apenas 15 mil habitantes é muito conhecida no meio esportivo brasileiro e muito procurada por ciclistas, motociclistas e amantes dos esportes de aventura, além disso, conta com grandes nomes no hipismo, atletismo, artes marciais, entre outras atividades, mas é no futebol que vem se destacando. No passado já foi casa de Yezo Amalfi que jogou no São Paulo FC, na SE Palmeiras, já no exterior passou Boca Juniors, Peñarol, Nice, Olimpique de Marselha e Torino.

É terra natal de Renato Frederico (Pé Mucho) , campeão brasileiro pelo Guarani FC, bi campeão paulista pelo São Paulo FC, tri campeão mineiro pelo Atlético, tri campeão no Japão e fez parte da histórica seleção brasileira de 1982 na copa do mundo da Espanha. Renato é o único atleta no planeta a fazer 3 gols em 3 minutos, isso foi pelo Atlético MG na década do 80.

A estância é sede das categorias de base do Guarani FC desde 2018 de onde saíram vários jovens jogadores de futebol que atualmente estão em busca do sonho de se tornarem jogadores profissionais, atualmente os jovens Lucas da Silva está no sub 20 do Paulista de Jundiaí, seu irmão William está no sub 15 do Guarani FC, Diogo Franciscon está no sub 17 do Ibrachina, Rafael Miguel e Nicolas Faro no sub 14 do Guarani FC. Além de atletas Morungaba tem também profissionais trabalhando no futebol, assim como o ex-jogador Renato, Profº Julio do Vadu, Profº Márcio Giovanélli e seu filho João Pedro Giovanélli nas categorias de base do Guarani.

