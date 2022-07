Programa Brasil Mais tem orientações via Sebrae Aqui Amparo

A Prefeitura de Amparo deu início às obras da construção da nova creche do Distrito de Três Pontes, na manhã de hoje, 30/6. A unidade deve atender 150 crianças da região e funcionará ao lado da quadra poliesportiva do Centro Esportivo Fausto Camilotti.

A empresa tem 10 meses para finalizar a construção do prédio. Os recursos são oriundos do Governo do Estado, através do FDE – Fundo de Desenvolvimento da Educação. Serão investidos mais de R$2,9 milhões para a execução do prédio.

O prédio contará com salas pedagógicas, berçários com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de serviço, respeitando todas as normas de segurança e de acessibilidade.

“Com esse equipamento, teremos uma unidade com totais condições para atender a demanda do Distrito de Três Pontes, com os alunos do CIME Pinóquio sendo acolhidos com ainda mais condições”, ressaltou a secretária de Educação, Alice Veríssimo.