Professor Vagner Pires lança seu primeiro livro “O Ensino do Empreendedorismo”

O primeiro livro do professor Vagner Pires é um embarque para uma análise sobre a contribuição do ensino do empreendedorismo e o fortalecimento das micro e pequenas empresas.

Vagner é gestor de logística, graduado em Administração de Empresas com habilitação em Comércio Exterior e licenciado em Matemática, Mestre em Administração, tem MBA (Master of Business Administration) em Logística, pós-graduado em Gestão Industrial, atualmente cursa Engenharia de Produção pela Univesp.

Também é professor há 14 anos do Centro Paula Souza, ministrando aulas no curso técnico em Logística, Recursos Humanos e Administração de Empresas.

O ensino do Empreendedorismo

Voltado aos visionários e aspirantes a empreendedores, o livro destaca como a educação empreendedora se torna o alicerce para o florescimento de empreendimentos de pequeno porte. Cada capítulo vai revelando a importância do conhecimento empreendedor na construção dos pilares econômicos.

O lançamento será promovido pelo autor nesta sexta-feira, 23, às 19h30, no Espaço Cultural Sobrado Amalfi, onde os leitores poderão adquirir o livro com o autógrafo do escritor.

O evento tem apoio da Prefeitura da Estância Climática de Morungaba, por meio do Departamento de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.

Serviço:

Lançamento do livro “O Ensino do Empreendedorismo”, de Vagner Pires

23 de Fevereiro, às 19h30

Local: Espaço Cultural Sobrado Amalfi – Praça João Pessoa, nº 9 – Centro – Morungaba

Mais Informações e vendas do livro pelo Whatsapp (11) 97589-1680, com Eloiza.

