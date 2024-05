Produção de protótipo 3D na UniFAJ vai ajudar resgates no Rio Grande do Sul

No próximo sábado, 25, acontece o ‘Dia D’ de Arrecadação da Campanha do Agasalho 2024. A ação é uma iniciativa da EPTV, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna.

Das 9h às 12h as equipes da campanha estarão no Centro Cultural trabalhando no esquema Drive Thru, ou seja, as pessoas não precisarão descer do carro para entregar as doações.

Segundo o Fundo Social, as doações serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade do município. As pessoas podem participar da campanha doando roupas masculinas, femininas, adulto e infantil em bom estado. Também podem ser doados cobertores, edredons e outras peças de frio.

A Campanha do Agasalho em Jaguariúna vai até o dia 31 de julho. Durante a semana, quem quiser pode levar as doações diretamente na sede do Fundo Social de Jaguariúna, que fica na Rua Cândido Bueno, 792, no Centro, ou em outros 11 pontos de coleta espalhados pela cidade e identificados com o cartaz do Fundo Social. Participe! Sua solidaredade aquece a vida.

Foto: Ivair Oliveira

