Procuram-se mecenas para o histórico Jaguary

Estamos chegando na semana do amor, em especial a data de 12 de junho, a dos eternos apaixonados, o Dia dos Namorados, e neste momento um órgão do corpo humano é muito envolvido, o CORAÇÃO, através dele pulsa energia para todo o corpo humano, e no mundo empresarial falamos muito que ele é determinante na compra emocional, deixando de lado a parte racional da questão, por isto faça desta semana uma data top de vendas e de relacionamento com seu cliente se você é lojista, momento de gratidão para com sua equipe se você é um líder empresarial, e se você ama alguém nada melhor que demonstrar isto dando um presente vindo do coração, para demonstrar isto num fato concreto.

Porém o assunto desta semana me fez recordar sobre o ama-durecimento que um líder passa durante toda sua jornada, desde sua tenra idade até ele se tornar um líder que possui liderados, e este amadurecimento ocorre no dia a dia, e quero destacar aqui como um líder poder ser construído durante a sua jornada de vida. Lembro-me da época de minha adolescência onde recebi um presente e uma missão, e na oportunidade não sabia executar a tarefa (que dependia de utilizar o presente), e ao invés de informar ao chefe que não saberia executar, ficava inventando desculpas e procrastinando a verdade, e isto me desgastava e também com certeza desgastava a empresa e o relacionamento com meu chefe na época, hoje com o ama-durecimento que os anos me trouxe, vejo o quanto se perde de tempo com este tipo de atitude, e o quanto é prejudicial a todos, por isto a dica que sempre passo é nunca invente desculpas ( a famosa mentirinha), nunca deixe para depois (procrastinar), pois isto só te impede de crescer e de melhorar a vida de todos, é sempre preferível a verdade, pois só assim as pessoas poderão te ajudar a melhorar, e incrivelmente ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, as pessoas gostam de ajudar as outras pessoas.

As pessoas que tem este dilema que retratei , quando descobrem o quanto foram infantis e juvenis, percebem o tempo que desperdiçaram na vida, ao querer guardar apenas para si uma informação valiosa e que dá medo revelar para outras pessoas, porém devem entender que quanto mais compartilham informações sobre seus medos, anseios, dúvidas, e sobre sua inaptidão para determinada tarefa, mais pessoas aparecerão a sua frente com o objetivo de lhe ajudar a melhorar. Esta descoberta é algo transformador e libertador na vida das pessoas, e até causa uma certa “raivinha” de não ter sido mais corajosa em informar estes sentimentos as pessoas no dia a dia do seu convívio, muitas guardam isto por dezenas de anos, fazendo com que uma ancora esteja amarrada no seu pensamento, é aquele segredo que ninguém pode saber, mas que lhe atormenta e te leva preciosas horas de sono.

Um líder que compartilha seus pontos fortes é aquele que fala também dos seus pontos fracos e com isto se torna um líder saudável, capaz de ter melhor relação com os liderados, com isto avaliando-os de forma mais assertiva, facilitando com que elas se desenvolvam e prosperem. O líder através desse amadurecimento proporciona melhor ambiente para que o liderado possa produzir mais e melhor, gerando uma maior lucratividade a todos.

Quando você amadurece e não fica escravo dos seus pensamentos aflitivos, você quebra a corrente do pensamento pequeno que tanto atrapalha o seu crescimento pessoal e profissional, o que hoje chamamos de crenças limitantes, é preciso entender que todo ser humano é dotado de dons e habilidades, e que cabe a você fazer o seu melhor, com o que recebeu nesta vida, e claro se tiver uma que não domine, compartilhe isto e receba ajuda, pois tenho certeza que você fará o mesmo com o próximo, pois entenderá que ter uma atitude do bem, gera excelentes resultados.

Hoje aquele adolescente conquistou o conhecimento e faz questão de compartilhar a informação que “não sabia andar de bicicleta”, mas hoje aprendeu e faz questão de ser um incentivador daqueles que querem praticar este esporte, bem como mostrar a todos que hoje o medo é um grande impulsionador para novas conquistas.