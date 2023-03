Procon realiza reunião com a CPFL e operadoras de telefonia e internet sobre fios expostos nos postes

Evento promove o consumo do pirarucu selvagem de manejo e a conservação da Amazônia; Em Jaguariúna três estabelecimentos estão participando

Para celebrar o sucesso da iniciativa do consumo do pirarucu selvagem de manejo, o Festival Gosto da Amazônia chega ao sul de Minas e interior de São Paulo, entre os dias 24 de março e 09 de abril. O evento, que já passou pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Recife, terá como sedes principais Poços de Caldas e Atibaia, e contará também com convidados especiais de Campinas, Holambra e Jaguariúna, com cerca de 60 casas no total. Durante 17 dias, os principais restaurantes dessas cidades servirão um prato inédito com pirarucu, preparado com o tempero e o toque especial dos chefs.

Com sabor suave, posta alta, carne tenra, clara e sem espinhas, o pirarucu selvagem, gigante da Amazônia que chega a três metros e 200 quilos, é o maior peixe de escamas de água doce do mundo. Alguns pratos servidos chamam atenção pela criatividade e sabor, reforçando toda a versatilidade do pirarucu na gastronomia.

“Os festivais têm a importância de comunicar os atributos do pirarucu sustentável. Permitem que as pessoas conheçam o peixe e possam compreender que estão experimentando um produto de sabor único, mas também tendo um consumo consciente. O evento torna conhecido o pirarucu, e o público está contribuindo tanto para a conservação dos recursos naturais da Amazônia como para a melhoria da qualidade de vida das comunidades indígenas e ribeirinhas.”, destaca Adevaldo Dias, colaborador da Associação dos Produtores Rurais de Carauari (ASPROC) e presidente do Memorial Chico Mendes.

Além das suas qualidades gastronômicas, o manejo do pirarucu selvagem, praticado no estado do Amazonas, permitiu que o peixe não fosse extinto e atualmente contribui para a conservação de mais de 11 milhões de hectares da Floresta. A marca “Gosto da Amazônia – sabor que preserva a Floresta” enaltece os principais valores defendidos e praticados pelas instituições envolvidas no projeto: preservação do meio ambiente, comércio justo, desenvolvimento econômico e social sustentável. Tudo isso, claro, temperado com o sabor único dos produtos da Amazônia.

Sobre o manejo sustentável do pirarucu:

O manejo do pirarucu começou a ser implementado em 1999, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, e hoje é realizado por populações tradicionais da Amazônia em Unidades de Conservação, terras indígenas e territórios com acordos de pesca devidamente autorizados pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Para que tudo funcione de maneira adequada, o manejo sustentável obedece a três regras básicas, além de estar baseado na vigilância dos rios e lagos da Floresta Amazônica durante todo o ano, para se evitar pesca predatória e outras atividades ilegais:

• A pesca é realizada apenas no período da seca, entre setembro e novembro, respeitando o ciclo reprodutivo da espécie.

• Só podem ser pescados pirarucus acima de 1,5 metro.

• O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) autoriza a pesca de apenas 30% da população adulta do pirarucu em cada lago em que ocorra o manejo – ou seja, garante o crescimento progressivo da população de peixes.

O Gosto da Amazônia é fruto da cooperação internacional entre o governo do Brasil e dos EUA, executada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) e Serviço Florestal dos EUA (USFS), com recursos da Agência para Desenvolvimento Internacional dos EUA (USAID) e participação da Operação Amazônia Nativa (OPAN), Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM), Memorial Chico Mendes (MCM), Associação dos Produtores Rurais de Carauari (ASPROC), Associação dos Comunitários que trabalham com Desenvolvimento Sustentável no Município de Jutaí (ACJ), Instituto Juruá e Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro (SINDRIO).

Lista de participantes e pratos:

Jaguariúna

Bar da Praia – (Pirarucu grelhado com “risoto” de siri e farofa de camarão com banana)

Botequim da Estação – Pirarucu na Pedra (Delicioso lombo de pirarucu grelhado servido à moda botequim, acompanha: salada de rúcula tomate e cebola, arroz à grega, farofa portuguesa, mandioca cremosa e molho tártaro

Sô Raiz – (Pirarucu Defumado na Crosta de Torresmo)

Campinas

NB Steak – Peixe da Amazônia (Pirarucu selvagem de manejo, grelhado ao molho de tucupi)

Applebee’s Campinas – Grilled Herb Pirarucu (Saboroso pirarucu grelhado, coberto com gremolata. Acompanhado de arroz pilaf e vegetais ao vapor)

Empório Santa Therezinha – (Filé de pirarucu Selvagem Grelhado com purê de cará, manteiga de ervas e redução de açaí)

Casa Bárbaros – Lombo do Pirarucu (600g) (Peixe de origem amazônica típico dos povos originários. Servido grelhado, com farofa de mandioca brava e vinagrete de caju)

Pobre Juan – Sabores do Brasil (Barriga de pirarucu servido com farofa crocante na manteiga de garrafa, arroz de coco com castanha-do-Pará, purê de banana e molho de moqueca)

Jangada – Pirarucu Rio Madeira (Filé de pirarucu grelhado com molho de limão e purê rusticidade de cabotiá)

Holambra

Martin Holandês – Pirarucu à la Amazônia (Esse prato remete à riqueza da fauna e da flora amazônica, composto por steak de lombo de pirarucu selvagem com o espetacular risoto de cupuaçu, servido com molho do verdadeiro guaraná amazônico)

Casa Bela – Pirarucu Grelhado (Lombo de pirarucu selvagem, servido às natas e guarnecido com couscous marroquino com vegetais e banana da terra)

Lago do Holandês – O Rei do Lago (“Delicioso lombo de pirarucu selvagem, em nata de alho poró. Acompanhado de arroz com camarão e pupunha, vinagrete de cebola roxa e farofa de banana da terra. Este prato bem amazônico é realizado em parceria com comunidades indígenas e ribeirinhas da Amazônia, defendendo os princípios da conservação do meio ambiente e sustentabilidade.”)

Mais informações: https://gostodaamazonia.com.br/festival

