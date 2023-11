Procon de Jaguariúna e CPFL realizam ação sobre uso consciente de energia na Escola Anna Calvo de Godoy

Alunos do 5º e do 9º ano do Ensino Fundamental, matriculados na rede municipal de ensino em Jaguariúna, participam até o dia 17 de novembro da Prova Brasil, aplicada por meio do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) em todo o País.

O resultado será divulgado até junho de 2024 e a expectativa é, segundo a Secretaria Municipal de Educação, confirmar a liderança na qualidade de ensino do município no ranking na Região Metropolitana de Campinas (RMC).

Na última avaliação, segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2019, a cidade se destacou em primeiro lugar dentre os 20 municípios da RMC no Ensino Fundamental II (do 6° ao 9° ano), com nota 6,4 em 2019 – superando a média projetada para o ano, que era de 5,9, e até de 2021 (6,2). No Ensino Fundamental I (do 1° ao 5° ano), Jaguariúna ficou em segundo lugar na RMC, mantendo a nota 7,4 (apenas 0,1 ponto abaixo da primeira colocada, Itatiba), e também superando a meta projetada para 2019, de 6,5, e de 2021 (6,7). No Estado de São Paulo, Jaguariúna ficou em quarto lugar no ranking do Ideb.

LEIA TAMBÉM:

As notas do Ideb – o principal indicador de avaliação da qualidade da educação no Brasil – variam de zero a 10 e, a partir da nota 6,0, já corresponde a um sistema educacional de qualidade comparável ao de países desenvolvidos. O índice é medido a cada dois anos.

O Ideb é calculado com base em dados de aprovação nas escolas e de desempenho dos estudantes no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb). O Saeb avalia os conhecimentos dos estudantes em língua portuguesa e matemática.

Essas avaliações anuais têm provas elaboradas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que é ligado ao Ministério da Educação e Cultura (MEC) do Governo Federal, e são aplicadas para se obter um diagnóstico em larga escala do nível de aprendizado em português e matemática nas escolas públicas. Confira abaixo as escolas envolvidas nas avaliações do SAEB 2023.

Escola Municipal Coronel Amâncio Bueno, Escola Municipal Dr. Franklin De Toledo Piza Filho, Escola Municipal Prefeito Adone Bonetti, Escola Municipal Prefeito Francisco Xavier Santiago, Escola Municipal Professor Irineu Espedito Ferrari, Escola Municipal Prefeito Joaquim Pires Sobrinho – Unidades I e II, Escola Municipal Professora Maria Tereza Piva, Escola Municipal Professora Oscarlina Pires Turato e Escola Municipal Professora Sada Salomão Hossri.

Foto: Ivair Oliveira

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui