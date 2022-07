Prestes a completar um ano desde o lançamento de vendas, La Dolce Vita Jaguariúna é um sucesso

Coreografia “Elegância Executiva” de Jaguariúna ficou em primeiro lugar no Campeonato Estadual nos Jogos da Melhor Idade (JOMI). A conquista inédita aconteceu em Pindamonhangaba no sábado, 09, durante a fase final da competição que contou com a participação de quinze cidades do Estado de São Paulo.

Com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, o grupo formado pela Edileuza, Eliane, Isaura, Laudiceia, Leda, Maria Alice, Maria de Fátima, Marly, Moacir, Sueli e Zoraide fez bonito na competição.

Jaguariúna recebeu as melhores notas nas cinco categorias disputadas: Composição coreográfica (9,9), Técnica de execução (9,8), Ritmo sincronismo (10), Utilização do espaço (9,3) e Visual originalidade (9,8).

A coreografia foi ensaiada com os alunos pelo professor Michael Santos, assessorado pela professora Júlia Medici e o apoio do coordenador do Programa Viva Melhor, João Lúcio.

O secretário de Juventude, Esportes e Lazer, Rafael Blanco, comemorou a conquista. “Essa vitória é mais do que merecida! É reflexo do excelente trabalho prestado pela equipe que lapidou os erros e potencializou os acertos. Todos estão de parabéns”, disse o secretário