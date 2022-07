Torneio municipal de pipas foi pura diversão

O V Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Jaguariúna tomou posse nesta quinta-feira, 07, para o biênio 2022/2024.

Criado pela Lei Municipal nº 2.172, de 21 de novembro de 2013, o conselho é composto por 10 titulares e seus respectivos suplentes, representantes do Poder Público e da Sociedade Civil Organizada.

Juntos os integrantes devem discutir, estabelecer normas e fiscalizar a prestação de serviços e políticas públicas para com pessoas com deficiência no município.

A assinatura do termo de posse aconteceu em cerimônia realizada no Paço Municipal, com as presenças do prefeito Gustavo Reis, da vice-prefeita e secretária municipal de Meio Ambiente, Rita Bergamasco, e da Secretária de Assistência Social, Andréa Dias Lizun.

A primeira reunião do novo conselho deve acontecer no início de agosto na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, na Rua Júlia Bueno, 191, no Centro.

CONSELHEIROS TITULARES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA:

Ana Maria Mielli – Faculdade de Jaguariúna – FAJ

Nelson Roberto Patrocino da Silva – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaguariúna – APAE

Aline Roberta de Souza Corrêa – Associação de Surdos de Jaguariúna

Wilson Mellilo – Centro de Equoterapia de Jaguariúna

Ivana Paula Scalcon Gonçalves – Associação Santa Maria de Saúde de Jaguariúna

CONSELHEIROS SUPLENTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA:

Vanessa Cristina Cabrelon Jusevicius – Faculdade de Jaguariúna – FAJ

João Carlos Felício Domingues – APAE Jaguariúna

Alexandre Luiz da Silva – Associação de Surdos de Jaguariúna

Miguel Alberto Vieira Garbin – Centro de Equoterapia de Jaguariúna

Bruno Franci Paulino – Associação Santa Maria de Saúde de Jaguariúna

CONSELHEIROS TITULARES DO PODER PÚBLICO:

Jorge Eduardo Faddou – Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer

ElisabeteAaparecida Ancona – Secretaria de Assistência Social

Jorge Luis de Souza – Secretaria de Saúde

Juliana de Cassia Vicentini – Secretaria de Educação

Caio Duarte Baccarelli de Campos Souza – Secretaria de Planejamento Urbano

CONSELHEIROS SUPLENTES DO PODER PÚBLICO:

Rafael da Silva Blanco – Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer

Maria Regina Arendt – Secretaria de Assistência Social

Anaraci Leme Galassi Guarizo – Secretaria de Saúde

Janaina Molina – Secretaria de Educação

Isabela Toledo Catão – Secretaria de Planejamento Urbano