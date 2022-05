Presidente do Guarani fala sobre Série B

Presidente Ricardo Moisés, juntamente com Renato, Gustavo Rosolen e Julio Cesar, recebeu a Gazeta Regional para bate papo

A bola está rolando na Série B do Campeonato Brasileiro e o Guarani Futebol Clube segue firme na disputa em busca de melhores resultados. Na semana passada, a Gazeta pode conversar com o presidente do time campineiro, Ricardo Moisés, que avalia o desempenho da equipe.

Para começar, Moisés relembra do Campeonato Paulista onde o time fez bons jogos. “Quebraram alguns tabus como ganhar do São Paulo, resultado que não acontecia há muito tempo. Depois fizemos outros bons jogos e oscilamos na competição, mas chegamos até as quartas de final onde foram eliminados pelo Corinthians nos pênaltis”. Para o presidente, até este momento havia uma segurança de que o clube muito bem o Brasileiro. “Infelizmente, começamos mal, mas temos muita qualidade no elenco para fazer uma excelente competição”.

Atualmente, o Guarani está em 16º posição no campeonato. Moisés almeja conquistar o acesso a Série A do Campeonato Brasileiro.

O próximo compromisso do único campeão brasileiro do interior é o clássico contra a Ponte Preta, no Brinco de Ouro. O dérbi de nº 203 está marcado para domingo, 08, às 16h.

Mensagem aos bugrinos:

“Continuem apoiando, pois o Guarani vai resgatar os tempos de grandeza e vitórias”.

Sub 15 e 17

As equipes do 15 e 17 são bem avaliadas pelo presidente no Campeonato Paulista. “É um trabalho muito forte da base, tanto do projeto de Morungaba que abastece os atletas do sub 15 e 17 do Guarani, quanto o trabalho interno muito bem feito que vem trazendo resultados para o time”, diz Moisés.

Este trabalho, consequentemente, segue sendo notado e é natural, neste meio, que o assédio aos jogadores ocorra. “Quando você começa a fazer um bom trabalho, ele dá frutos, e aí o assédio é natural. Estamos nos organizando administrativamente para se blindar dessas situações. Estamos federando os nossos atletas e isso nos dá segurança”, afirma o presidente.

Gestão

O trabalho, considerado incansável pelo presidente Moisés, é o que mudou a situação do clube desde a sua chegada. “O Clube do Guarani ficou abandonado muito tempo. O conselho gestor que assumiu em 2020 tinha esse propósito, de resgatar a parte social do clube. Fizemos isso com reforma de ginásio, retorno de competições internas, revitalização da piscina. Agora estamos com um projeto de sete quadras de beach tênis.

Era um clube que estava esquecido e passamos a fazer esse resgate, não só na parte social, mas com o futebol também, apresentando uma gestão eficaz, séria e que honra seus compromissos trazendo credibilidade de volta ao nome do Guarani”, diz o presidente bugrino sobre o que a gestão tem feito pelo clube.

Projetos

O projeto do novo estádio está avançado. A construção será na Rodovia dos Bandeirantes e está em parte de conclusão dos estudos com os órgãos municipais.

Outro projeto que já está em prática CT da base e os demais seguem na linha de melhorias da parte social.

Projeto Morungaba

O projeto começou em 2018, mas, de acordo com o responsável Julio Cesar Moraes, o reconhecimento e crescimento só veio quando o presidente Ricardo assumiu o Guarani FC e encaminhou o Renato, eterno camisa 8 do título de 78, para ser o coordenador e o Gustavo Rosolen para diretor do projeto. “Até então trabalhávamos com três categorias. Hoje trabalhamos com cinco e temos todo respaldo da diretoria para desenvolver esse trabalho com os meninos de 10 a 14 anos”, conta.

Para Moisés, esta é uma excelente parceria com o Guarani. “Dá frutos todos os anos e tendemos, cada vez mais, investir”.

Renato, que é natural de Morungaba, sente-se muito esperançoso com o projeto para revelar jogadores em nível de seleção brasileira. “Essa é a expectativa maior que eu tenho com esse projeto”, revela.