Dérbi 203: Veja preços e como comprar ingressos para o clássico

Segundo levantamento feito pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP) com 130 imobiliárias e corretores de Campinas e região, o mês de março apresentou queda nas vendas e na locação de casas e apartamentos usados. Na comparação com fevereiro, a variação ficou negativa em 6,71% nas vendas e em 1,58% nas locações.

“As famílias estão sendo afetadas pela alta generalizada de preços, que acabou chegando ao setor imobiliário. O poder aquisitivo dos trabalhadores está menor e, em consequência, o sonho da casa própria está sendo adiado”, afirmou o presidente do CRECISP, José Augusto Viana Neto.

Metade dos imóveis adquiridos não ultrapassou o valor de R$ 300 mil e 70% dos negócios realizados foram financiados por bancos públicos e privados. À vista, as vendas somaram 11,25% e as parceladas pelos proprietários, 18,75%. Não houve registro de transações feitas por consórcios.

As casas responderam por 42,86% do total vendido e os apartamentos, 57,14%. A periferia das cidades pesquisadas liderou as regiões preferidas pelos compradores (59,62%), seguida pelos bairros nobres (23,08%) e pela área central (17,31%).

Eram de 3 dormitórios com 2 vagas de garagem e área útil de 101 a 200 m², as casas mais vendidas em Campinas e região. Já os apartamentos mais procurados foram os de 2 dormitórios, com 1 vaga e área útil de até 50 m².

Casas são preferência dos inquilinos

A faixa de valor de locação que esteve presente na maioria dos novos contratos foi a de imóveis entre R$1.000 a R$ 1.250,00, com 31,91% dos aluguéis. Na sequência, ficaram as casas e apartamentos com locação entre R$ 751,00 e R$ 1.000, respondendo por 23,40% dos contratos.

61,39% dos imóveis alugados estavam localizados nos bairros periféricos das cidades pesquisadas pelo CRECISP; 19,80% nas regiões nobres; e 18,81% nas áreas centrais.

As casas mais alugadas em março, segundo o estudo feito pelo Conselho regional, foram as de 2 dormitórios, com 1 e 2 vagas de garagem e área útil média de 51 a 100 m². Para os apartamentos, os campões de vendas foram os de 2 dormitórios, com 1 vaga de garagem e área útil de 51 a 100 m².

Na região de Campinas, os apartamentos alugados foram os de 2 dormitórios, com 1 vaga de garagem, e área útil de, em média, de 51 a 100 m².

A pesquisa CreciSP foi feita nas cidades de: Americana, Amparo, Artur Nogueira, Campinas, Estiva Gerbi, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Jaguariúna, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Santa Bárbara D’Oeste, São João da Boa Vista, Serra Negra, Sumaré, Valinhos, Vinhedo.

Faixa de preço média Percentual Até R$ 100 mil 0,00% De R$ 101 a R$ 200 mil 27,59% De R$ 201 a R$ 300 mil 24,14% De R$ 301 a R$ 400 mil 13,79% De R$ 401 a R$ 500 mil 10,34% De R$ 501 a R$ 600 mil 6,90% De R$ 601 a R$ 700 mil 3,45% De R$ 701 a R$ 800 mil 0,00% De R$ 801 a R$ 900 mil 0,00% De R$ 901 a R$ 1 milhão 3,45% Acima de R$ 1 milhão 10,34%

Modalidade Percentual À Vista 11,25% Financiamento CAIXA 46,25% Financiamento Outros Bancos 23,75% Direto com Proprietário 18,75% Consórcios 0,00%

Região Percentual CENTRAL 17,31% NOBRE 23,08% DEMAIS REGIÕES 59,62%

Tipo Percentual LUXO 16,00% MÉDIO 44,00% STANDARD 40,00%

Casas Vendidas

Dormitórios Percentual 1 Dorm. 0,00% 2 Dorm. 16,67% 3 Dorm. 66,67% 4 Dorm. 16,67% 5 ou mais Dorm. 0,00%

Vagas de garagem Percentual Sem vaga 0,00% 1 vaga 25,00% 2 vagas 58,33% 3 vagas 8,33% 4 vagas 8,33% 5 ou mais vagas 0,00%

Área útil Percentual 1 a 50 m² 0,00% 51 a 100 m² 25,00% 101 a 200 m² 41,67% 201 a 300 m² 8,33% 301 a 400 m² 16,67% 401 a 500 m² 8,33% acima de 500 m² 0,00%

Apartamentos Vendidos

Dormitórios Percentual Quitinete 0,00% 1 Dorm. 0,00% 2 Dorm. 94,12% 3 Dorm. 5,88% 4 Dorm. 0,00% 5 ou mais Dorm. 0,00%

Vagas de garagem Percentual Sem vaga 0,00% 1 vaga 100,00% 2 vagas 0,00% 3 vagas 0,00% 4 vagas 0,00% 5 ou mais vagas 0,00%

Área útil Percentual 1 a 50 m² 64,71% 51 a 100 m² 35,29% 101 a 200 m² 0,00% 201 a 300 m² 0,00% 301 a 400 m² 0,00% 401 a 500 m² 0,00% acima de 500 m² 0,00%

Locações em Março na região de Campinas

VALOR ALUGUEL Percentual até 500 0,00% 501 a 750 2,13% 751 a 1.000 23,40% 1.001 a 1.250 31,91% 1.251 a 1.500 4,26% 1.501 a 1.750 2,13% 1.751 a 2.000 10,64% 2.001 a 2.500 8,51% 2.501 a 3.000 6,38% 3.001 a 4.000 2,13% Acima de R$ 4.000 8,51%

Região Percentual CENTRAL 18,81% NOBRE 19,80% DEMAIS REGIÕES 61,39%

Tipo Percentual LUXO 15,58% MÉDIO 64,94% STANDARD 19,48%

Casas Alugadas

Dormitórios Percentual Quitinete 0,00% 1 Dorm. 11,54% 2 Dorm. 50,00% 3 Dorm. 26,92% 4 Dorm. 11,54% 5 ou mais Dorm. 0,00%

Vagas de garagem Percentual Sem vaga 15,38% 1 vaga 34,62% 2 vagas 34,62% 3 vagas 3,85% 4 vagas 11,54% 5 ou mais vagas 0,00%

Área útil Percentual 1 a 50 m² 15,38% 51 a 100 m² 46,15% 101 a 200 m² 19,23% 201 a 300 m² 11,54% 301 a 400 m² 3,85% 401 a 500 m² 3,85% acima de 500 m² 0,00%

Apartamentos Alugados

Dormitórios Percentual Quitinete 4,76% 1 Dorm. 14,29% 2 Dorm. 52,38% 3 Dorm. 28,57% 4 Dorm. 0,00% 5 ou mais Dorm. 0,00%

Vagas de garagem Percentual Sem vaga 9,52% 1 vaga 61,90% 2 vagas 28,57% 3 vagas 0,00% 4 vagas 0,00% 5 ou mais vagas 0,00%