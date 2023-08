Presidente Dil entrega título de Cidadão Amparense ao governador Tarcísio de Freitas

O prefeito de Amparo, Carlos Alberto Martins entregou, juntamente com o governador Tarcísio de Freitas, as obras de recuperação, duplicação e modernização da SP 95, Rodovia João Beira.

Em Amparo, o Estado fez aportes de R$21,9 milhões para duplicar e pavimentar a rodovia João Beira (SP 095), no trecho do Distrito de Arcadas, que liga a região com a SP 107, Rodovia Prefeito Aziz Lian, via Santo Antonio de Posse e as cidade de Pedreira. A estrada entregue é o principal acesso de trânsito para quem vem ao Circuito das Águas Paulista, via região de Campinas.

“O prefeito Carlos Alberto falou aqui. São mais de 300 milhões em investimentos em Amparo. E não vai parar por aí. Nós vamos caminhar juntos com vocês. Estamos aqui para servir e deixar legado”, finalizou o governador do Estado São Paulo, falando sobre o compromisso com a cidade.

O prefeito de Amparo, Carlos Alberto Martins salientou que o Governo do Estado tem investido mais de R$300 milhões na cidade, com recursos na Habitação, Infraestrutura, Saúde, Turismo e Saneamento Básico.

“Amparo está recebendo recursos como nunca na história da cidade. Há mais de 20 anos não temos moradias populares, que hoje estão sendo construídas. Amparo terá 100% do esgoto coletado e tratado, graças a seu compromisso com a cidade, Governador Tarcísio”, ressaltou Carlos Alberto.

No evento, o Governador foi homenageado pela Prefeitura e Câmara Municipal, com a entrega da Medalha 8 de abril e o título de Cidadão Amparense, entregues pelo prefeito e pelo presidente da Câmara, Edilson José Camilo – Dil.

Participaram do evento, o vice-prefeito, Gilberto Moreira Piassa Filho, a secretária de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natalia Resende, os deputados estaduais Edmir Chedid, Barros Munhoz e Valeria Bolsonaro, o deputado federal Gilberto Nascimento e representantes dos federais Baleia Rossi e Carlos Sampaio, além de prefeitos e vereadores da região, secretários municipais e vereadores a Câmara Municipal de Amparo.

Prefeito Carlos Alberto ressalta o compromisso do Estado com Amparo, que tem recursos em toda a cidade

