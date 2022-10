Prefeitura promove Saúde e Lazer no Dia das Crianças em Artur Nogueira

Doses seguirão disponíveis em oito salas de vacina até o dia 31 de outubro

Artur Nogueira prorroga Campanha – A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde, prorrogou a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação para Atualização de Caderneta até o dia 31 de outubro. O prazo foi estendido pelo Ministério da Saúde devido à baixa adesão no país, como forma de aumentar as coberturas vacinais nos municípios.

As doses seguirão disponíveis nos postos de saúde até alcançar a meta. São eles: Blumenau, São Vicente, Bom Jardim, Jardim do Lago, Sacilotto, Coração Criança, Teresinha Vicensotti e Espaço Mãe e Filho, conforme horário de funcionamento de cada unidade.

No momento da aplicação da dose, os pais devem apresentar carteirinha de vacinação da criança.

Artur Nogueira prorroga Campanha de Vacinação contra Poliomielite e de Multivacinação

LEIA TAMBÉM:

Artur Nogueira prorroga Campanha – Doses disponíveis

A vacinação contra a pólio, também conhecida como paralisia infantil, está disponível para crianças de 1 ano a menores de 5 anos. Já a multivacinação é oferecida para crianças e adolescentes menores de 15 anos (14 anos 11 meses e 29 dias).

A campanha de multivacinação conta com as seguintes vacinas: Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba), Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano), Difteria e Tétano (dT) e Difteria, Tétano e Pertussis acelular (dTpa).

Artur Nogueira prorroga Campanha de Vacinação contra Poliomielite e de Multivacinação – Cobertura vacinal contra pólio

Até quarta-feira, 28, – importante destacar que os dados são atualizados semanalmente, a cobertura vacinal contra poliomielite em Artur Nogueira estava em 50,7%. De acordo com a coordenadora da Vigilância em Saúde Milena Sia Perin, o município possui 2.906 crianças com idade entre 01 e 04 anos e 11 meses. Destas, pelo menos 1.474 receberam as doses.

“A poliomielite é uma doença infectocontagiosa aguda, causada por um vírus de gravidade extremamente variável: o Poliovírus. Essa doença pode afetar tanto adultos quanto crianças, mas por ser mais contraída na infância, ficou conhecida como ‘paralisia infantil’. Importante destacar que a vacina é o único meio de prevenção”, frisa Milena.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui