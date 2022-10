Empresário que lambeu arma em SP é preso

Profissionais da saúde estarão nos colégios Adventista, Objetivo, Futura Plus, Anglo e Solarium para vacinar crianças de 01 a 05 anos contra paralisia infantil

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde, vacinará crianças contra a poliomielite (paralisia infantil) na entrada das escolas particulares de educação infantil. A ação conjunta entre o Poder Público e a iniciativa privada terá início nesta quarta-feira, 05, e será possível mediante autorização dos pais e/ou responsáveis.

De acordo com a coordenadora da Vigilância em Saúde, Milena Sia Perin, a busca ativa por esse público se faz necessária devido à baixa adesão da campanha no município. A meta é vacinar pelo menos 90% das crianças com idade entre 1 a 5 anos. No entanto, Artur Nogueira conta uma cobertura vacinal de 56,4% – dados atualizados nesta quarta-feira.

“A poliomielite é uma doença infectocontagiosa aguda, causada por um vírus de gravidade extremamente variável: o Poliovírus. Essa doença pode afetar tanto adultos quanto crianças, mas por ser mais contraída na infância, ficou conhecida como ‘paralisia infantil’. Importante destacar que a vacina é o único meio de prevenção”, frisa.

Na quarta-feira, os profissionais estarão no Colégio Objetivo e Futura Plus; na quinta-feira, 06, na Anglo e Solarium; e na sexta-feira, 07, na Adventista.

Nas escolas públicas

Na última semana, de 26 a 30 de setembro, os profissionais da saúde estiveram na entrada das creches públicas municipais. A ação conseguiu imunizar mais de 250 crianças.

As unidades contempladas foram: CEMEI Maria Piva Tagliari; CEMEI Páscoa Valério Guidotti; CEMEI São Francisco de Assis; CEMEI Profª Denise Del’ Álamo; CEMEI Cidéria Leyne Boer; CEMEI Josephin Tagliari; CEMEI Belmira de Sá Mandaio; Creche Vereador Belizário Neves (CAIC); CEMEI Vereador José Amazílio Teresani; Creche Yvone de Barros da Rosa; e CEMEI Profª Sueli Aparecida Caetano.

Salas de vacina

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde, prorrogou a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação para Atualização de Caderneta até o dia 31 de outubro. O prazo foi estendido pelo Ministério da Saúde devido à baixa adesão no país, como forma de aumentar as coberturas vacinais nos municípios.

Além das unidades educacionais, a imunização contra paralisia infantil e de multivacinação seguirá nos postinhos até alcançar a meta. São eles: Blumenau, São Vicente, Bom Jardim, Jardim do Lago, Sacilotto, Coração Criança, Teresinha Vicensotti e Espaço Mãe e Filho, conforme horário de funcionamento de cada unidade.

No momento da aplicação da dose, os pais devem apresentar carteirinha de vacinação da criança. O documento é solicitado tanto nos postos de saúde quanto na entrada das creches.

