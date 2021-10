Prefeitura promove curso gratuito de concierge

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de Jaguariúna, por meio de uma parceria com o SEBRAE, promove nesta quarta-feira e quinta-feira, dias 06 e 07, um curso gratuito de Concierge. As aulas serão ministradas das 18h às 22h, no Hotel Matiz.

Os interessados em participar podem fazer a inscrição pelo link HTTPS://bit.ly/2XFivBn. Para mais informações a secretaria de turismo e cultura disponibiliza o telefone (19) 3867-4223.

De acordo com a secretária de Turismo, Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos, essa é uma excelente oportunidade para quem busca ingressar no mercado de trabalho. “É um curso gratuito, com a qualidade registrada do SEBRAE. Sem dúvidas, quem tiver a chance, deve participar”, avalia a secretária.

O que faz um concierge?

O Concierge faz o primeiro atendimento aos hóspedes e é ele quem presta informações sobre o local, sobre os horários e controla a entrada/saída dos clientes. Além disso, o profissional tem o papel de auxiliar os hóspedes, quando necessário, na compra de passeios, aluguel de carros e os orienta sobre reservas de restaurantes, atividades turísticas, e outros.