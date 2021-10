Prefeitura de Jaguariúna faz serviço de manutenção em placas de trânsito

Ao todo, a CPFL Santa Cruz investiu R$57.6 milhões na expansão e manutenção de redes de energia e atendimento ao cliente em todas as cidades da sua área de atuação

Nos primeiros seis meses de 2021, a CPFL Santa Cruz investiu R$57.683 milhões em obras de melhoria, expansão e manutenção de redes de energia e atendimento ao cliente em Mococa e região. Os investimentos foram realizados por meio do Plano de Expansão do Sistema Elétrico (PESE), Plano de Flexibilidade no Atendimento a Localidades (PFAL) e Plano de Confiabilidade da empresa, que fazem parte do compromisso da CPFL Energia em oferecer um serviço mais robusto para os consumidores.

“Investimos em melhorias para acompanhar o crescimento do município. Queremos entregar ao cliente uma energia cada vez mais robusta, econômica, eficiente e sustentável. Nosso trabalho é garantir o fornecimento de energia com qualidade e segurança para toda a região”, afirma Carlos Zamboni Neto, presidente da CPFL Santa Cruz.

Apenas na cidade de Jaguariúna, a companhia investiu R$2.8 milhões no primeiro semestre do ano, sendo R$211 mil em atendimento ao cliente e crescimento do mercado, R$2.362 milhões em manutenção e melhoria do sistema elétrico e outros R$228 mil foram destinados a projetos especiais.

Sustentabilidade

A ação faz parte do pilar Soluções Inteligentes do Plano de Sustentabilidade da companhia, que pretende investir, até 2024, R$350 milhões na rede de distribuição e automação das distribuidoras do grupo.