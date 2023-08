Prefeitura leva Sebrae e Banco do Povo ao Blumenau e Feira Livre de Artur Nogueira

Conexão Cultural reunirá música ao vivo, praça de alimentação e brinquedos infláveis gratuitos para crianças

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, promoverá a 1ª Conexão Cultural: unindo culturas, transformando vidas nos dias 05 e 06 de agosto. O evento terá atrações musicais, praça de alimentação e espaço kids gratuito com brinquedos infláveis. De acordo com a organização, a festa inédita acontecerá na área verde próxima à EMEF Amaro Rodrigues (Ninico) com a parceria de algumas entidades sociais do município.

Entre os parceiros estão o Grupo de Assistência Social (Sasan), a Assistência aos Idosos Desamparados (Aidan), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e o Lar Renascer. Todos esses tiveram interesse em participar da festa que tem previsão de ocorrer no sábado, 05, das 15h às 23h, e no domingo, 06, das 10h às 20h.

LEIA TAMBÉM:

O prefeito Lucas Sia (PSD) comemora a iniciativa. “Nossa gestão valoriza a cultura e é engajada nas causas sociais, por isso, essa união torna nossa cidade mais desenvolvida e dedicada aos que mais precisam”, ressalta. E acrescenta, “unidos pelo espírito fraterno, este evento irá transformar o lazer em um ato de solidariedade, construindo pontes e fortalecendo os laços comunitários na cidade”.



Shows ao vivo

As apresentações ao vivo ficarão por conta de Maria Lua Forró e Nando Ferrari. A primeira banda abrirá a festa no dia 5 de agosto, a partir das 15h, e o rei do piseiro nogueirense finalizará o final de semana do Conexão Cultural no domingo, 06.

Segundo o secretário da pasta, Joaquim Pinheiro, o objetivo do evento reforça as ideias defendidas pelo Poder Executivo Municipal atual. “É com grande entusiasmo que unimos a Cultura e a Assistência Social em uma festividade inédita. Nossa missão é trazer à tona um espetáculo de conexão, proporcionando momentos de lazer enriquecedores e, ao mesmo tempo, cultivando a solidariedade nos corações nogueirenses”, destaca.

Assim, os moradores encontrarão não apenas músicas envolventes, mas também uma variedade de delícias culinárias vendidas pelas entidades sociais e muita empatia social. Ou seja, cada mordida será um gesto de apoio e carinho para com aqueles que mais necessitam em Artur Nogueira.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui