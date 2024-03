Ton Proêncio filia-se ao Partido NOVO

O vereador de Jaguariúna, Ton Proêncio, anunciou oficialmente sua filiação ao Partido NOVO no sábado, 16, com a presença do empresário João Rodrigues, atual presidente municipal do Partido NOVO, e de Ricardo Alves, presidente estadual do Partido, além de diversas lideranças empresariais, comunitárias, religiosas e do terceiro setor. Anteriormente Ton fazia parte do PSD.

Sua filiação à legenda do Governador Romeu Zema, do Deputado Federal Marcel Van Hattem, da Deputada Federal Adriana Ventura, do Ex-Procurador da Lava Jato Deltan Dallangol, do Ex-técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Bernardinho, do Ex-Deputado Federal Vinicius Poit e do Cientista Político Luiz Felipe D’Avila foi anunciada durante um evento tradicional de conscientização sobre a alta carga tributária brasileira, intitulado “Almoço sem impostos”.

O presidente nacional do partido, Eduardo Ribeiro, comemora a chegada de Ton. “Agora virou o jogo, agora vamos para outro patamar. Eu estou muito feliz e quero convocar todos vocês para entrarem nesse projeto para fazermos história e mudar a realidade de Jaguariúna”, diz.

“Vamos continuar a cortar privilégios, diminuindo o custo da prefeitura para o cidadão para que ele seja protagonista do seu futuro”, afirma Ton sobre seu propósito. “Não quero morar em outra cidade, quero morar em outra Jaguariúna”.

João Rodrigues também expressou sua satisfação com a chegada de Ton e revelou que estão em conversas com diversas lideranças da cidade para compor a chapa de vereadores. “O NOVO chegou em Jaguariúna e estamos comprometidos em apresentar candidatos tanto para o Executivo quanto para o Legislativo”, destaca.

