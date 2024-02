Prefeitura lança campanha de atualização cadastral da saúde em Amparo para garantir melhor atendimento aos pacientes

A Prefeitura de Amparo avança com a maior ação de pavimentação da história da cidade por meio do “Programa Asfalto Novo”. A segunda fase do programa, irá iniciar no mês de março e beneficiará 23 bairros e 52 vias públicas, totalizando a recuperação de mais de 100 trechos de vias públicas, com um investimento total de cerca de R$15 milhões.

A iniciativa faz parte do plano de melhorias da infraestrutura urbana e contará com um investimento de R$ 9.791.759,82 milhões provenientes da linha de crédito do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). O Consórcio Amparo I foi o vencedor do processo licitatório e será responsável pela execução do serviço.

Na segunda fase, os 23 bairros contemplados incluem o Residencial Quintas De São Thiago, Centro, Chácara São Francisco, Jardim Adélia, Jardim Alberto, Jardim Das Orquídeas, Jardim Europa, Jardim Silvestre IV, Jardim Brasil, Jardim Camandocaia, Jardim Santa Cecília, Jardim Santana, Jardim Adélia, Jardim Figueira, Jardim Silmara, Parque Cecap, Parque Rodrigues, Ribeirão, Vale Verde, São Dimas, Jardim América, Jardim Europa e Três Pontes.

Nesta fase, está prevista a pavimentação de mais de 105 mil metros quadrados, abrangendo uma extensão de mais de 12 quilômetros.

O Prefeito Municipal de Amparo, Carlos Alberto Martins, destacou a importância do programa para a cidade. “Estamos investindo em um dos maiores programas de recape já visto na cidade. É uma ação que irá garantir a segurança e o bem-estar dos moradores. Sabemos que a infraestrutura viária é fundamental para a qualidade de vida da população, e estamos trabalhando para garantir que as vias públicas estejam em condições adequadas para a circulação de veículos”, disse.

As equipes vão iniciar as atividades de melhorias de asfalto de forma gradativa, rua por rua, para garantir a restauração da trafegabilidade.

O Secretário Municipal de Manutenção e Serviços Públicos, Danilo Vanderlei Broleze, pede paciência e colaboração da comunidade durante o período de obras, pois algumas vias serão submetidas a fechamentos no trânsito para trafegabilidade das máquinas.

Primeira Fase do Programa Asfalto Novo

Na primeira fase do programa, a Prefeitura investiu R$6 milhões no recapeamento asfáltico mais de 40 ruas de 14 bairros, abrangendo trechos de artérias principais em localidades como Vale Verde, Jardim Moreirinha, Jardim das Aves, Flamboyant, Jardim São Sebastião, Jardim Primavera, Jardim Silvestre II, Silvestre, São Dimas, Distrito de Arcadas, Jardim Itália, Centro, Ribeirão e Parque Dona Virgínia. Nesta etapa, mais de 11 mil metros de extensão foram recapeados, totalizando uma área de 99 mil metros quadrados.

