Prefeitura inaugura Centro de Treinamento de Corte e Costura em Artur Nogueira

Novo espaço sediará cursos de qualificação e profissionalização para moradores que buscam chance no mercado de trabalho

A Prefeitura de Artur Nogueira, inaugurará, nesta quinta-feira, dia 01, o Centro de Treinamento de Corte e Costura. Com início previsto às 16h, participarão da cerimônia autoridades locais e população em geral.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Amarildo Boer, explica que no Centro de Treinamento serão ministrados cursos de capacitação e profissionalização para moradores que buscam uma chance no mercado de trabalho. Para tanto, o local foi equipado com 32 máquinas de costura, além de mesas de corte.

O Centro está atrelado à pasta de Assistência e Desenvolvimento Social e ao Fundo Social de Solidariedade, e o processo de ativação contou com parceria da secretaria de Administração. Além disso, houve apoio da empresa Embrasa, que se dispôs a arcar com a manutenção das máquinas; e da Teka Tecelagem Kuehnrich S.A, que fez a doação da mesa de corte.

O Centro de Treinamento de Corte e Costura está localizado na Rua Angelo Tebaldi, Nº 97, no Jardim Planalto.

MÃO DE OBRA QUALIFICADA

De acordo com o prefeito Lucas Sia, um dos grandes objetivos do Centro de Treinamento é gerar mão de obra qualificada, uma vez que Artur Nogueira conta com grandes empresas do ramo e com potencial de geração de emprego.

LEIA TAMBÉM:

Sia acrescenta que os profissionais de corte e costura contam com diversas opções de atuação e podem estar em grandes indústrias, pequenos ateliês ou até mesmo em casa. “Esse curso é uma oportunidade para aqueles nogueirenses que buscam uma boa colocação no mercado de trabalhou ou que sonham em empreender”, frisou.

Entre os dias 05 de setembro e 05 de outubro, o Centro de Treinamento abrigará aulas do curso Costureiro e Costureiro Avançado – oferecido em parceria com o Governo do Estado, e que já conta com 40 pessoas matriculadas e com lista de espera para novas turmas.

Para tanto, haverá uma professora especializada, que irá capacitar os participantes quanto às técnicas de costura industrial, habilitando a operar máquinas (reta e overloque) através de exercícios em tecido plano e malha.

Na opção “Costureiro Avançado”, os alunos com noção de costura básica aprenderão as técnicas de costura para conserto, ajuste de roupas, e customização de peças do vestuário, desde a marcação até o acabamento.

Novas aberturas de turmas e disponibilidades de outros cursos serão divulgadas pelos canais oficiais de comunicação da Prefeitura.

