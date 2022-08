Profissionais da saúde recebem treinamento sobre varíola dos macacos em Artur Nogueira

Capacitação, promovida pela Prefeitura, abordou as características e traçou um panorama epidemiológico da doença; objetivo é preparar profissionais para diagnóstico rápido e preciso

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (VISA), realizou um treinamento sobre a varíola dos macacos (monkeypox) para os profissionais da saúde da rede pública. A capacitação aconteceu na quinta-feira, 18, no anfiteatro da nova Farmácia Municipal.



De acordo com a coordenadora da VISA, Milena Sia Perin, o treinamento abordou as características e traçou um panorama epidemiológico da doença, além de tratar dos protocolos necessários para identificação dos sintomas.

“Abordamos com os profissionais a situação epidemiológica da monkeypox, clínica, transmissão, complicações, além de reforçarmos as orientações pra isolamento, fluxograma de atendimento e casos clínicos”, disse.

Milena destaca que treinamentos dessa natureza se fazem extremamente necessários no atual contexto epidemiológico. “Essa capacitação é importante para manter a rede apta para identificar os casos com brevidade e fazer o diagnóstico o mais rápido possível”, enfatiza.

Principais sintomas

O principal sintoma da Monkeypox é o aparecimento de lesões parecidas com espinhas ou bolhas que podem surgir no rosto, dentro da boca e em outras partes do corpo, como mãos, pés, peito, genitais ou ânus.

Outros sintomas são caroços no pescoço, axila e virilha; febre; dor de cabeça; calafrios; cansaço; e dor muscular.

Como prevenir

-Evitar contato íntimo e/ou sexual com pessoas que tenham lesões na pele;

-Usar máscara em público, para a proteção de gotículas e salivas;

-Evitar beijar, abraçar ou fazer sexo com alguém com monkeypox;

-Higienizar as mãos com frequência;

-Não compartilhe: roupas de cama, toalha, talheres, copos, objetos pessoais e brinquedos sexuais.

