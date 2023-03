Prefeitura firma parceria com BB e Embrapa para capacitação de produtores rurais

A carreta do Banco do Brasil, do programa Circuito de Negócios Agro 2023, está em Jaguariúna para atendimento e orientação aos produtores rurais da cidade nesta segunda e terça-feira, dias 13 e 14 de março, das 9h às 17h. O veículo, que é uma agência móvel, está estacionado numa área da Embrapa, entre os km 125,5 e 129,5 da Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340).

A vice-prefeita e secretária de Meio Ambiente de Jaguariúna, Rita Bergamasco, participou do evento nesta segunda-feira. Segundo ela, a Prefeitura de Jaguariúna firmou uma parceria com o BB e a Embrapa para uma ação de capacitação e formação dos produtores rurais da cidade, visando melhorias no agronegócio local.

“Aqui em Jaguariúna nós já temos promovido a capacitação dos produtores de forma constante, nos programas que nós temos. O último é o curso de turismo rural. Temos hoje produtores de pecuária, soja, milho e hortifrútis, entre outros”, disse Rita Bergamasco.

“Com o agronegócio assumindo esse papel de protagonismo no Brasil, a iniciativa da Carreta Agro é muito importante, pois movimenta a economia local, além de disseminar conhecimento técnico e boas práticas no campo aos produtores do município. Em Jaguariúna, os pequenos produtores são atendidos pelo Programa Patrulha Agrícola, onde são disponibilizados, por um valor subsidiado, equipamentos e implementos agrícolas para as operações de preparo de solo e plantio. Além dos serviços de assistência técnica e extensão rural, por meio do apoio aos produtores no desenvolvimento de suas atividades”, completou a vice-prefeita e secretária.

Prêmios

No final do ano passado, a Prefeitura de Jaguariúna recebeu o prêmio “Município Agro Paulista 2022”, oferecido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento. A premiação é concedida aos municípios que adotam iniciativas sustentáveis e inovadoras para o fortalecimento do Agro Paulista. Jaguariúna ficou entre as 50 melhores do Estado (45ª posição) e em 1º lugar na Região Metropolitana de Campinas (RMC).

A cidade também conquistou, em 2022, o 8° Prêmio Ação Pela Água, promovido pelo Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Consórcio PCJ), que inclui o trabalho realizado com os produtores rurais.

