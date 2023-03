Cismetro inaugura sua primeira sede própria

25º edição acontece em 16 e 17 de março e reunirá mais de 160 produtores de flores e plantas ornamentais

A 25º edição da Veiling Market acontece em 16 e 17 de março, na Cooperativa Veiling Holambra, em Santo Antônio de Posse. Ela reunirá 161 produtores em uma exposição de flores e plantas ornamentais gratuita e aberta ao público do segmento. Com objetivo de apresentar as tendências para o Dia das Mães e Dia dos Namorados, a feira lançará 18 produtos. As vendas no evento representam uma prévia do setor para o restante do ano e a expectativa da cooperativa é receber 2 mil pessoas.

Grandes empresas – como mercados atacadistas, redes de autosserviço, floriculturas e garden centers – terão a oportunidade de negociar os itens expostos diretamente com produtores a preços favoráveis. A mostra também contará com palestras gratuitas relacionadas ao segmento, tal como pocket shows com artistas florais.

Nas palestras, especialistas do mercado de flores e plantas debaterão o momento do segmento no Brasil e a importância do investimento na experiência do cliente. Quem comparecer ao evento, ainda poderá montar um buquê ou arranjo, com o auxílio de floristas, para levar para casa.

Leilão Beneficente

A Veiling Market será inaugurada por um leilão beneficente no dia 13, que ocorre também na quarta, 15, e sexta, 17. Buscando auxiliar instituições de responsabilidade social, a ação é voltada para clientes da cooperativa com a venda de itens destacados. O valor obtido será destinado a ONGs e projetos na região de Santo Antônio de Posse. Em 2022, o montante arrecadado foi de R$ 110 mil e mais de 1.900 pessoas foram impactadas.

