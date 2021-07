Prefeitura e UniFaj oferecem curso de atualização a professores da rede municipal

Valor total repassado pelo Estado em 2021 alcança R$204 milhões, superior ao mesmo período de 2019 e 2020

A Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) iniciou o mês de julho com novos investimentos para a infraestrutura urbana paulista. Por meio da Subsecretaria de Convênio com Municípios e Entidades Não Governamentais, a Pasta repassou, somente na sexta-feira, 09, R$13,2 milhões para melhoria da infraestrutura urbana de 28 municípios.

“Entre os nossos muitos desafios, atender as demandas mais urgentes do dia a dia da população é dos mais relevantes. Iniciamos julho investindo mais recursos na melhoria da infraestrutura urbana de São Paulo e será assim por todo o ano de 2021”, afirma o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

O investimento destinado a obras de infraestrutura urbana atenderá diversas demandas urgentes da população local, com a recapeamento asfáltico, reforma de centros comunitários, construção de cozinhas piloto, aquisição de equipamentos, dentre outros.

Os municípios contemplados na sexta-feira, 09 são: Angatuba, Bofete, Braúna, Caiabú, Cássia dos Coqueiros, Conchas, Cruzeiro, Estrela do Norte, Ferraz de Vasconcelos, General Salgado, Icem, Igarapava, Irapuru, Itapecerica da Serra, Jaguariúna, Juquitiba, Mirandópolis, Paraibuna, Pedranópolis, Pindorama, Rinópolis, Santos, São José do Barreiro, São Sebastião, São Vicente, Serrana, Sertãozinho e Taquarivai.

Entre os pagamentos efetuados, vale destacar R$7,1 milhões referentes à última parcela do convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Santos, para obras de contenção de encostas no Morro São Bento. O repasse faz parte das obras emergenciais em Santos, Guarujá e São Vicente, cidades da Baixada Santista que sofreram com fortes chuvas, em março de 2020. Os convênios firmados com Guarujá e São Vicente continuam vigentes.

Outro importante repasse vai para o município de Cruzeiro, na região do Vale do Paraíba. O montante de R$222 mil é referente à 2ª parcela de convênio destinado a execução de 3.280,52 m² de pavimentação em diversas vias do município.

“Esses são repasses fundamentais para atender as diversas demandas dos municípios. Seguimos trabalhando para melhorar a qualidade de vida da população paulista”, concluiu o Secretário Vinholi.

Mais investimentos em 2021

A Subsecretaria de Convênios com Municípios registrou que, em 2021, municípios de todas as 16 Regiões Administrativas do estado foram contempladas com recursos para obras de infraestrutura urbana. O valor liberado pelo Estado em 2021 já é superior ao investido no mesmo período nos dois anos anteriores. No primeiro semestre de 2019, a SDR repassou R$121,8 milhões; em R$ 2020, foram R$138,7 milhões. Até junho de 2021, os repasses alcançaram R$191 milhões. Somados a valor presente, já foram investidos R$ 204 milhões.

“Embora ainda enfrentemos um momento delicado da pandemia, neste ano recebemos o orçamento anual antecipado, o que possibilitou à Secretaria de Desenvolvimento Regional liberar o pagamento para os municípios com convênios em andamento, além de melhor planejar os convênios a serem assinados. Ao longo desse ano, vamos continuar investindo na infraestrutura dos municípios”, diz a Subsecretária de Convênios com Municípios e Entidades Não Governamentais, Ivani Vicentini.