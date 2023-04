Prefeitura e Fundo Social de Holambra abrem inscrições para Oficina de Jardinagem

Holambra realiza no dia 30 de abril a versão local de uma de uma das mais populares festividades holandesas, o Dia do Rei. O evento acontece a partir das 9h na Praça do Moinho Povos Unidos, maior monumento turístico da Região Metropolitana de Campinas (RMC). Com entrada gratuita, a festividade resgata anualmente características culturais trazidas pelos imigrantes, como a dança folclórica, marcando, como acontece nos Países Baixos, a celebração de aniversário do monarca Willem-Alexander.

A programação terá início após a premiação da Corrida do Rei, prova de pedestrianismo que chega em 2023 à sua nona edição, com percursos de 7km e 4km pelos principais cartões postais da cidade. As inscrições para esta atividade seguem abertas, disponíveis em www.corpuseventos.com.br.

Na grade estão uma solenidade oficial, apresentações da Orquestra de Viola Caipira de Holambra, do grupo de gaiteiros, da dança folclórica holandesa e da Fanfarra Amigos de Holambra – estes últimos, performando em trajes típicos e sobre tamancos de madeira.

O encerramento, de acordo com a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, fica por conta de uma surpreendente chuva de papel colorido e do tradicional café com bolo.

“O Dia do Rei é um evento único, com a identidade de Holambra e que integra o Calendário Oficial do Estado de São Paulo”, conta. “Uma oportunidade de vivenciar um pouco da herança cultural e de estilo de vida trazida à nossa cidade pelos imigrantes”.

