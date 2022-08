Prefeitura de Pedreira reinaugura o Teleférico Municipal “José Luis Serra” no Morro do Cristo

Depois de dois anos fechado ao público, devido à pandemia da Covid-19 e também em função das inúmeras benfeitorias desenvolvidas, como a construção da Lanchonete, Praça do Relógio, nova Base do Teleférico, implantação do Jardim das Oliveiras entre outras, a Prefeitura de Pedreira reabriu o Complexo Turístico do Morro do Cristo, com a reinauguração do Teleférico que recebeu o nome de “José Luis Serra”, projeto aprovado pela Câmara Municipal, na tarde do sábado, 30, que estava desativado há quase 20 anos.

A partir das 13h o Teleférico esteve liberado para o passeio da população pedreirense e turistas totalmente de graça, que puderam aproveitar para conferir de perto as melhorias executadas pela Administração Municipal em parceria com o Governo do Estado. Às 17h30, teve início a solenidade de reinauguração do Teleférico Municipal, contando com a presença de diversas.

O Padre Eder Pradella de Oliveira, Pároco da Igreja de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Jardim Triunfo, esteve abriu a solenidade realizando uma bênção especial as obras realizadas pela Administração Municipal no Complexo Turístico do Morro do Cristo.

O ex-secretário municipal de Turismo, Alessandro Luis de Godoy (Mole), iniciou os discursos destacando todo o trabalho desenvolvido nos últimos anos para a reativação do Teleférico, sempre em parceria com o Conselho Municipal de Turismo. “Como presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Vereador e Secretário de Turismo sou conhecedor de todo o trabalho desenvolvido pelos poderes Executivo, Legislativo, os lojistas através da CDL e todos que fazem parte do Conselho Municipal de Turismo, foram muitos os desafios vencidos para hoje realizarmos a entrega oficial do nosso Teleférico totalmente novo”, ressalta Mole.

Presidente da Associação Brasileira dos Municípios de Interesse Cultural e Turístico, Jarbas Favoretto, enfatizou que Pedreira está no caminho certo e já colhe os frutos do bom trabalho desenvolvido no setor de turismo. “São mais de 20 mil turistas que visitam a Cidade toda a semana. Com a união de todos os setores o sucesso vem e tenho certeza que em breve irá receber o título de Estância Turística”, concluiu o Presidente da AMITUR.

Falando em nome do Poder Legislativo o presidente da Câmara Municipal, Dr. José Carlos de Oliveira destacou que todos os vereadores estão unidos e apoiando a Administração Municipal em projetos que gerem progresso para o Município. “Projetos como estes desenvolvidos no Morro do Cristo, a volta do tão famoso Teleférico, trazem alegria e diversão para população e geram renda para o Município, estaremos sempre a disposição para trabalhar em favor de Pedreira, nossos agradecimentos a todos que estiveram empenhados neste maravilhoso projeto de reativação do Teleférico Municipal”.

Representando o Governo do Estado de São Paulo, o diretor do DADETUR da Secretaria Estadual de Turismo, Antônio Vaz Serralha, elogiou o empenho da Administração em reativar o Teleférico e em desenvolver importantes projetos com recursos do MIT – Município de Interesse Turístico. “Podem contar com nosso trabalho no DADETUR em favor de Pedreira e de sua população, principalmente na área do Turismo”, completou Serralha.

Para o Prefeito Fábio Polidoro, todas as áreas são importantes, porém o setor do Turismo merece receber investimentos pois gera renda e emprego para a Cidade. “A conquista do título de Município de Interesse Turístico foi muito importante pois, viabilizou o desenvolvimento de vários projetos como a reforma da antiga Estação Mogiana, a construção do Centro de Informações ao Turista, a reforma do Teleférico, a construção da Lanchonete, o início da construção do Pier aqui mesmo no Morro do Cristo, entre outras importantes obras, porém nossa luta não terminou, vamos trabalhar incansavelmente para atingir nosso objetivo que é o título de Estância Turística, com a união de todos vamos avançar cada dia mais no setor do Turismo, muito obrigado a todos pelo trabalho desenvolvido até aqui e vamos juntos rumo ao sucesso e ao progresso de Pedreira, contando sempre com a parceria do Governo do Estado de São Paulo, empresários, lojistas e conselhos municipais como o COMTUR”, concluiu o Prefeito Fábio Polidoro.

O Teleférico Municipal de Pedreira recebeu o nome de “José Luis Serra” por meio de Projeto de Lei aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores e na ocasião o Prefeito Fábio Polidoro realizou a entrega de uma Placa em Homenagem aos filhos do patrono, Fernando e Meire Serra.

A solenidade foi encerrada com as autoridades realizando o descerramento das placas relativas a Revitalização do Morro do Cristo e a Reativação do Teleférico Municipal do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura de Pedreira.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular.