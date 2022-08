Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente empossa seus novos membros em reunião com o Prefeito

A Prefeitura de Pedreira e a Secretaria de Saúde entregam, no próximo dia 21, às 19h, em solenidade oficial, as obras de ampliação e reforma do PSF São Rafael Arcanjo, situado na Rua Maria Bordignon, 70, no Conjunto Habitacional Aparecida Ignêz Ceconello Camilotti, que atende moradores do Jardim Marajoara, Conjuntos Habitacionais Shigueo Kobayashi e Rainha da Paz, Jardim Emília, Jardim Ipê e os próprios moradores do bairro em que está instalado.

No total foram investidos nas reformas R$505.467,90 em parceria com o Ministério da Saúde. As secretarias municipais de Saúde e de Obras e Vias Públicas da Prefeitura de Pedreira coordenaram as obras de reforma do Posto de Saúde da Família “São Rafael Arcanjo”.

O processo para reformar o Posto de Saúde do Marajoara, como é popularmente conhecido, foi iniciado no ano de 2019. Posteriormente, a Administração Municipal apresentou o projeto. Com o aval governamental fez-se a licitação. Os trabalhos de ampliação e reforma, que transformaram totalmente o antigo Postinho, foram iniciados somente em 2021.

Desde então – ou seja, de março de 2021 – os moradores atendidos por essa Unidade passaram a ser acolhidos em um Espaço Especial, reservado pela Secretária de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart, na Central de Saúde Dr. Euclides Nery Junior.

O prefeito Fábio Vinicius Polidoro que esteve visitando o local destacou que “a Saúde de Pedreira está entre as prioridades da gestão. A qualificação das Unidades de Atenção Básica visa oferecer com eficiência, humanização e agilidade a assistência aos moradores. Quem conheceu como era este PSF e o veem agora, seguramente vão ficar encantado. E podem ter a certeza de um atendimento super qualificado. Foram 16 meses de espera que valeram e, muito, para a conclusão dos trabalhos.”

Vale salientar que os bairros atendidos pelo PSF São Rafael Arcanjo foram os primeiros a serem cadastrados no então Projeto Médico de Família, baseado integralmente na experiência cubana. Esse trabalho diferenciado foi implementado pioneiramente nesses locais.

