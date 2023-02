Prefeitura de Pedreira instala 50 containers de lixo em pontos estratégicos

Aconteceu na semana passada, nos dias 19 e 20 de janeiro, a Conferência Municipal de Cultura 2023. Contando com o apoio da população pedreirense, as sessões colocaram em pauta as ações, os projetos e o planejamento que promoverão, valorizarão e preservarão a diversidade cultural existente no Município através do Plano Municipal de Cultura, discutido durante os dois dias de Conferência.

As sessões, que duraram cerca de três horas cada, resgataram as ações já realizadas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e traçaram futuras propostas para o Plano Municipal de Cultura, que valerá pelos próximos dez anos. O secretário de Cultura e Economia Criativa, João Paulo Nascimento, destacou a importância da participação ativa da população neste momento de tomada de decisão.

“Nosso maior desejo, através do Plano, era gerar um debate saudável e promissor sobre as propostas apresentadas, e acredito que atingimos esse objetivo. As ações pensadas para a Cultura e a Economia Criativa, inclusive para equipamentos culturais e ações junto à sociedade, foram discutidas com os presentes e repensadas de forma a abranger os ideais populacionais. O resultado será refletido em maiores oportunidades e entretenimento aos cidadãos”, concluiu.

Diversas pautas culturais foram debatidas durante a conferência, como a reestruturação da Gestão da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a divulgação e publicitação de todas as ações culturais, os eventos e suas promoções, a difusão de Festivais Temáticos, a transparência nos gastos, o investimento em capacitação e formação profissional na área cultural, o fomento de ações culturais em escolas (alimentando a integração profissional na área cultural), entre outros. As pautas versaram entre três eixos, sendo eles: o Fomento, a Gestão e a Difusão. O Vereador Claudinho Cassiani esteve presente no segundo dia de Conferência, acompanhando todas as pautas.

Para o Prefeito Fábio Polidoro, o Plano Municipal de Cultura propaga não apenas as pretensões para os próximos dez anos de Cultura no Município, mas também a diversidade cultural que Pedreira promove em suas ações. “Nossa Cidade é lar de ampla Cultura e diversidade benéfica em âmbito artístico e histórico. Entender a importância dessa pluralidade e dar voz à diferentes opiniões é apenas o início de um planejamento concreto, que trará grandes benefícios à população pedreirense”, ressaltou.

As propostas apresentadas foram amplamente discutidas entre as sessões; ao final de cada dia, uma votação por aclamação foi realizada para a aprovação ou recusa de cada ação. O resultado deverá ser publicado no Diário Oficial do Município, conforme aprovação realizada pelos participantes. Por fim, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa deverá encaminhar o Plano Municipal para o Prefeito, para que o mesmo encaminhe o projeto de Lei para a Câmara Municipal de Pedreira para votação, o resultado deverá ser informado ao Governo Federal em plataforma específica, seguindo a legislação vigente.

