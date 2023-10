Prefeitura de Pedreira implanta obras de infraestrutura para pavimentação asfáltica da Estrada Municipal Santo Lazarini

Pelo terceiro ano consecutivo, rede fará corrente solidária para doar a 22 entidades, além de premiar clientes; ação começou hoje, sexta-feira

Na sexta-feira, 29, o Covabra Supermercados começou mais uma edição do “Aniversário do Bem”, campanha inovadora que a rede promove pelo terceiro ano consecutivo e que tem como objetivo desenvolver uma corrente de solidariedade que beneficiará 22 instituições, duas em cada uma das 11 cidades em que a rede varejista está presente, com a doação de um percentual das vendas. A campanha, que vai até o dia 6 de dezembro, marca os 34 anos do Covabra Supermercados. Em 2022, a rede doou R$476,1 mil para instituições, um aumento de 9% em relação a 2021.

“Durante todo o ano, apoiamos iniciativas sociais e esportivas nas cidades que acolhem o Covabra, levando bem-estar e cultura à população. Fechamos o ano com o Aniversário do Bem, retribuindo todo o carinho das cidades com a nossa rede e levando esperança para as instituições, que fazem um lindo e árduo trabalho junto às pessoas em vulnerabilidade”, explica Jacqueline Tavares, gerente de marketing da rede Covabra Supermercados.

Durante a campanha, as compras acima de R$100 realizadas por Clientes Bem-Estar, programa de fidelidade da rede, terão parte do lucro destinada para uma instituição da cidade em que a compra foi feita. O cliente será o responsável por escolher para qual entidade será feita a doação a cada compra.

“Todos os funcionários estão treinados para informar aos consumidores sobre as instituições participantes para que possam escolher o destino da doação. Além disso, haverá comunicação visual em todas as unidades, atualizadas em tempo real, com o valor acumulado por cada instituição”, relata Jacqueline.

Além de participar desta corrente, os consumidores também concorrem a prêmios. Serão dez sorteios, sendo nove para premiar um cliente por loja do Covabra Supermercados e um sorteio final, em 9 de dezembro, com uma casa no valor de R$ 400 mil. “No aniversário do Covabra Supermercados, a comunidade e os clientes ganham, podendo um sortudo começar 2024 de casa nova”, finaliza Jacqueline.

Para participar da campanha, o consumidor deve aderir ao Cliente Bem-Estar, programa de fidelidade gratuito da rede, nas lojas Covabra Supermercados, pelo site ou aplicativo. Para conhecer mais sobre as instituições, o regulamento e acompanhar a arrecadação, acesse o hotsite da campanha.

