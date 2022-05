Prefeitura de Pedreira conclui a reforma do Posto de Saúde da Família “São Rafael Arcanjo”

As secretarias municipais de Saúde e de Obras e Vias Públicas da Prefeitura de Pedreira coordenaram as obras de reforma do Posto de Saúde da Família “São Rafael Arcanjo”, localizado no Conjunto Habitacional Aparecida Ignês Ceconello Camilotti e que atende moradores dos bairros Jardim Marajoara, Shigueo Kobayashi, Jardim Emília, Rainha da Paz e Jardim Ipê.

No total foram investidos nas reformas R$505.467,90 em parceria com o Ministério da Saúde do Governo Federal. “Todo o processo para reformar o Posto de Saúde do Marajoara, como é popularmente conhecido, foi iniciado no ano de 2019, através de Emenda Parlamentar do deputado federal Carlos Sampaio, posteriormente a Administração Municipal apresentou o projeto e começou o processo licitatório e somente em 2021, foram iniciadas as obras de reforma tão necessárias para o bom atendimento a população”, enfatiza o prefeito Fábio Polidoro que esteve visitando o local e conferindo as melhorias.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que neste momento falta apenas a chegada dos novos móveis para que o Posto de Saúde volte a atender a população. “Durante as obras de reforma os moradores foram atendidos na Central de Saúde”, completa a secretária Ana Lúcia Nieri Goulart.