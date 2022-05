Nesta sexta-feira, 13, PSOL Pedreira realiza convenção municipal para composição de diretório

Vanderlei Tenório

O cenário das eleições estaduais e federais de 2022 será um dos mais caóticos desde a reabertura política, em uma conjuntura que combina diversos retrocessos econômicos, políticos e sociais, além de uma pandemia nunca antes vista por nossa geração e que já retirou a vida de mais de 665 mil pessoas em nosso país.

Tal panorama exige dos partidos de esquerda respostas à altura. Por conseguinte, é extremamente necessário analisar em cada município os desafios e suas condições objetivas em respondê-los, colocando as necessidades históricas e da população acima de construções autocentradas.

Nessa perspectiva, hoje, 13, às 18h30, o Partido Socialismo e Liberdade de Pedreira se reunirá na Câmara Municipal do munícipio de Pedreira, para realizar convenção onde será votada por toda a militância a nova composição do Diretório Municipal. Para isso, é essencial a participação de todos os filiados do PSOL em Pedreira.

O evento será aberto a toda população pedreirense, e contará com a participação de figuras públicas da região. Portanto, é um evento acessível para os interessados em geral, inclusive com apelo à participação cidadã que é um dos pilares fundamentais da democracia. Tanto que, na ocasião, a chapa a ser votada defenderá sua visão do partido frente aos desafios que se colocam para os próximos anos a nível municipal, regional, estadual e nacional.

Nesse ínterim, é importante lembrar que, será a terceira convenção realizada pelo PSOL no munícipio, sendo que a primeira aconteceu em 18 de outubro de 2019, data que marcou a constituição do Diretório Municipal do partido por militantes que já vinham se organizando em torno de pautas ambientais, raciais, educacionais e culturais na cidade.

Na quinta-feira, 12, Cássio Scabora, representante do Diretório do PSOL Pedreira, concedeu uma breve entrevista à Vanderlei Tenório, da Gazeta.

Confira:

Hoje, qual é o maior desafio do diretório?

Scabora: O maior desafio do diretório do PSOL Pedreira, hoje, é lutar contra a despolitização da sociedade, em tempos de trabalhos exaustivos e precarizados, mostrar que as eleições não são fim, que são apenas meio. E, tampouco, a sociedade avançará sem a luta coletiva. Nós do PSOL Pedreira somos poucos, porém com muita energia, somos como maritacas, fazemos um barulho danado, mas precisamos ampliar a luta por direitos e por este motivo é importante que quem se identifica com o PSOL organize-se coletivamente conosco. Tudo é política e só com nosso envolvimento a gente consegue transformar a sociedade.

O que esperar do novo diretório?

Scabora: Com o novo diretório esperamos continuar com nossa forte atuação. Hoje somos o único partido, em Pedreira, coletivamente organizado fora do período eleitoral, acompanhando câmara de vereadores, prefeitura, cobrando. Estamos perto e dentro dos movimentos sociais, tais como a luta contra a barragem e a luta por moradia, queremos continuar e avançar ainda mais nas lutas, principalmente, ambientais, por educação pública de qualidade, raciais, LGBTQIA+ e culturais.

Enquanto oposição, qual o futuro do PSOL Pedreira?

Scabora: O PSOL Pedreira seguirá lutando contra a lógica de domínio das classes dominantes que existe na cidade de Pedreira, que também é perpetuada pelo poder público e pela maioria dos grupos políticos que lançaram candidaturas nas eleições de 2020. É colocada uma dificuldade grande para estabelecimento de novas empresas, desemprego alto para que os trabalhadores aceitem trabalhos precarizados e, também, tenham que aceitar a política de preços das empresas já estabelecidas na cidade, dificultando o poder de compra da nossa população, o que queremos é que Pedreira seja uma cidade que avance nas oportunidades de emprego e de vida digna para nosso povo.

Qual a posição do diretório quanto a federação com a Rede Sustentabilidade?

Scabora: Deliberamos em reunião de nosso diretório que a federação com a Rede é um erro tático da direção nacional do partido, visto que a Rede Sustentabilidade não tem interesse de mudanças radicais, ou seja, na raiz dos problemas da nossa sociedade, inclusive sendo um partido financiado pela burguesia, por integrante de família acionista do Banco Itaú. Em muitas cidades no Brasil todo, a atuação do PSOL é exatamente oposta à da Rede, além do mais não encontramos fundamentos que levem a crer que superaremos, com certeza, a cláusula de barreira em uma federação com eles, que é o principal argumento para tal aliança.