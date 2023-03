Prefeitura de Morungaba lança Refis 2023

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), localizado no Brumado, em Morungaba, foi invadido e furtado neste fim de semana. Segundo a diretora do Departamento de Ação e Inclusão Social, Monique Molena, os funcionários perceberam o que havia ocorrido logo quando chegaram para trabalhar na manhã desta segunda-feira, 13, por volta das 8h da manhã, e constataram que foram roubadas as duas únicas televisões do CRAS, uma que ficava na recepção e outra no salão.

A equipe do CRAS atende os moradores do Brumado e dos bairros do entorno, proporcionando gratuitamente atividades para crianças, adolescentes e adultos. São oficinas de artesanato, oficinas culinárias, projetos sociais com aulas de balé, teatro e capoeira.

Vale destacar que, neste mesmo final de semana, também foi constatada a tentativa de invasão na EMEI Maria de Lourdes Francisco Lopes, que fica ao lado do Cras, também na Rua Geraldo Guerreiro Tôrres. O cadeado da entrada da unidade chegou a ser quebrado, os vidros das janelas foram quebrados, mas os vândalos não conseguiram entrar.

O prefeito de Morungaba, Marco Antonio de Oliveira, explica que estas TVs eram para uso da própria comunidade e alerta para que as pessoas estejam atentas para não comprar estes objetos furtados e caso saibam de alguém que esteja com intenção de vendê-los que denunciem. Ainda segundo o prefeito Marquinho, atualmente encontra-se em andamento um processo licitatório para a instalação de alarmes e câmeras nas repartições públicas que ainda não contam com esta tecnologia para que sejam coibidas estas práticas criminosas contra o patrimônio da comunidade.

