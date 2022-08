Prefeitura de Morungaba e Sebrae iniciam ações do Plano de “Inclusão Produtiva”

Representantes da Prefeitura da Estância Climática de Morungaba e do Sebrae se reuniram com o prefeito Marquinho Oliveira, na manhã desta segunda-feira, 02, para a apresentação do Plano de Inclusão Produtiva. Desenvolvido pelo Departamento de Ação e Inclusão Social da prefeitura, sob a consultoria do Sebrae, o Plano é o resultado do “Produto 8” (Inclusão Produtiva) que foi oferecido nos Encontros Regionais promovidos pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas.

A diretora do Departamento de Ação e Inclusão Social, Monique Molena, explica que o Plano prevê o trabalho de capacitação técnica e desenvolvimento humano, com o objetivo de fomentar a geração de renda e novas possibilidades de empreendedorismo para os cidadãos, especialmente aqueles atendidos pelo Serviço Social do município.

“Inclusão Produtiva” é a inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social no mundo do trabalho, seja via emprego formal ou via empreendedorismo, de modo que sejam capazes de gerar sua própria renda de maneira digna e estável, e assim superar processos crônicos de exclusão social.

Também participaram da reunião de apresentação: as assistentes sociais Vivien Guisse e Caroline Peniche, do Departamento de Ação e Inclusão Social; as monitoras do Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Andreia Gallo e Elise de Souza; o consultor de Negócios, Samuel Aguiar de Castro e Souza, e a analista Alessandra Dalforno, ambos do Escritório Regional do Sebrae-Jundiaí.

