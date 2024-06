Prefeitura de Morungaba decreta junho como o “Mês do Turismo”

O objetivo é promover o potencial turístico de Morungaba

O prefeito da Estância Climática de Morungaba, Marco Antonio de Oliveira, assinou nesta semana Decreto nº 3706/2024 que institui junho de 2024 como o “Mês do Turismo” no município. Para marcar o período, todas as sextas-feiras do mês de junho deste ano, os 600 servidores da prefeitura serão convidados a trabalhar vestidos com a camiseta do turismo, distribuída às equipes de todos os departamentos.

O objetivo é promover o potencial turístico da estância, a diversidade de opções de passeios, incentivando não só os visitantes, mas também os próprios moradores a explorarem os atrativos locais, gerando o senso de pertencimento na população.

Em todas as sextas-feiras do mês, o prefeito será o “guia turístico”, acompanhando algumas turmas das escolas municipais a alguns dos atrativos turísticos da estância. Os alunos também receberão a camiseta do turismo e um mapa turístico da cidade.

“Junho é o mês do turismo em Morungaba e neste mês em que também comemoramos 136 anos de nossa querida cidade vamos, simbolicamente, vestir a camisa do turismo para demonstrar como valorizamos nossa cidade e destacar o potencial que nossa estância tem para encantar os turistas”, comenta o prefeito.

A mobilização também incentiva que tanto servidores com a camiseta como qualquer pessoa que visite algum ponto turístico ou evento na cidade poste as imagens com a hashtag #mesdoturismoemmorungaba.

Desenvolvimento turístico

Voltado ao fortalecimento do destino turístico que é Morungaba, o Programa de Desenvolvimento Turístico foi lançado em 2022, com o levantamento de informações, lançamento da marca turística para a devida identidade visual, mapa turístico, além da ampliação do catálogo de produtos locais, entre outras ações.

Uma das ações do programa é o Sistema de Inteligência Turística (SITUR Morungaba) que sistematiza e potencializa os trabalhos turísticos do município disponibilizando diversas informações turísticas. Integrado ao Situr uma ampla plataforma on-line com o domínio minhamorungaba.sp.gov.br proporciona aos empreendedores do setor um espaço para disponibilizar informações sobre seu negócio.

Este espaço é abastecido de informações e atualizado pelos próprios agentes turísticos por meio de um acesso permitido pela plataforma. Esta plataforma reúne os dados do Cadastro Municipal de Turismo e facilita o acesso a estas informações de maneira organizada e atualizada já que os dados serão alimentados pelos próprios empresários do setor.

E, por outro lado, o site que é o “Portal Oficial Turístico de Morungaba” também disponibiliza todas as informações necessárias voltadas aos visitantes e turistas, como meios de hospedagens, restaurantes, pontos de visitação, produtos locais, eventos, entre outros.

