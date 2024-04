Palestra no CRAS Nassif destaca prevenção à dengue

O Centro de Referência do Autismo de Jaguariúna (CAJ) ampliou em mais de 50% o número de vagas com atendimento gratuito aos moradores da cidade, graças à parceria firmada entre a Prefeitura de Jaguariúna e a entidade. Nesta terça-feira, 02, é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em 2023 o município contava com 122 usuários em acompanhamento no CAJ. Neste ano, há 187 pessoas em tratamento, um aumento de 53% na oferta de vagas.

Ainda de acordo com a secretaria, somente em 2023, foram mais de 20 mil terapias realizadas e, até fevereiro deste ano, o CAJ registrou 3.374 procedimentos. O CAJ está localizado no bairro Tanquinho.

A unidade possui 550 metros quadrados de construção com 17 consultórios. Entre as especialidades oferecidas estão: psiquiatria, psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, pedagogia e terapia ocupacional, todas voltadas ao autismo.

O atendimento especializado faz toda a diferença para os autistas. Com o CAJ, as crianças e também suas famílias podem receber acompanhamento dos especialistas em um único lugar, com mais qualidade de vida.

