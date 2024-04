Prefeitura de Jaguariúna tem novo número de telefone para atendimento público

Até 2028, distribuidora planeja investir mais de R$1,8 bilhão na modernização e expansão da rede nas 45 cidades atendidas

A CPFL Santa Cruz investiu nos últimos três anos mais de R$26 milhões no sistema elétrico da região de Jaguariúna e Pedreira. Em 2023, só nessas cidades, cerca de R$7,8 milhões foram aplicados em obras e iniciativas com foco na modernização e expansão da rede. Se somarmos os recursos destinados a todos os 45 municípios onde a companhia atua, os aportes chegaram a R$ 222 milhões no ano passado. “Ao introduzirmos novos equipamentos e modernizarmos as nossas estruturas, tornamos o sistema elétrico mais robusto e seguro para o fornecimento de energia. Assim, reforçamos o nosso compromisso de oferecer uma infraestrutura de qualidade e dimensionada para acompanhar o crescimento das cidades. O nosso plano é investir mais de R$ 1,8 bilhão em nossa área de concessão até 2028”, afirmou Carlos Zamboni Neto, diretor-presidente da CPFL Santa Cruz.

Segundo ele, os investimentos contínuos e consistentes realizados pela distribuidora são fundamentais, principalmente frente ao cenário de mudanças climáticas que vem se agravando nos últimos anos. “Ano passado, os eventos climáticos nos desafiaram, mas provamos que seguimos dedicados a aprimorar nossos serviços diariamente, trabalhando com foco em entregar excelência e segurança ao sistema elétrico, especialmente em situações de contingência”, afirma o diretor-presidente.

Em 2023, só em Jaguariúna e Pedreira foram aplicados cerca de R$7,8 milhões que, além de garantir energia confiável a população, também estimulou a geração de novos negócios e a permanência de indústrias na região, contribuindo assim, para fortalecer a economia do Estado.

Confira os números:

Cidade Investimento 2023 Jaguariúna 6.034.098 Pedreira 1.868.188

Ações de consumo mais eficiente também fazem parte do investimento contínuo da CPFL Santa Cruz. Em 2023, por exemplo, o Hospital Municipal Walter Ferrari, em Jaguariúna, foi beneficiado com cerca de R$765 mil, aplicados na instalação de um sistema fotovoltaico e na substituição de lâmpadas, que juntos são capazes de gerar uma economia anual suficiente para atender mais de 1. 272 residências por ano. A ação é parte do CPFL nos Hospitais, que busca promover eficiência energética e um melhor atendimento à população em hospitais públicos e filantrópicos na área de concessão da CPFL, um dos compromissos do Plano ESG 2030 da concessionária.

Reconhecimento

Os esforços constantes da empresa para fornecer energia segura e de qualidade já refletiram em importantes reconhecimentos: A CPFL Santa Cruz foi eleita, pelo segundo ano consecutivo, como a melhor distribuidora de energia do Brasil com mais de 400 mil clientes, conforme indicadores apurados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Além disso, também foi destaque no prêmio “Melhores em Gestão” da Fundação Nacional de Qualidade (FNQ), sendo premiada na categoria prata. A conquista reforça o compromisso da companhia em dedicar esforços para garantir uma gestão alinhada à boas práticas.

