Prefeitura de Jaguariúna realiza capacitação de servidores sobre gestão municipal

A Prefeitura de Jaguariúna realizou na manhã desta quinta-feira, 30, curso de capacitação de servidores municipais sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE), órgão de fiscalização dos municípios, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU).

Cerca de 100 servidores, entre secretários municipais, diretores, chefes de setor, entre outros, participaram do treinamento realizado no Teatro Municipal Dona Zenaide. A palestra foi dada pelo professor e especialista em gestão pública, Luciano Aparecido de Lima.

LEIA TAMBÉM:

Os servidores capacitados fazem parte da Comissão do IEGM, ODS e Planejamento Municipal, coordenada pelo Departamento de Controle Interno da Prefeitura de Jaguariúna. O colegiado foi criado exclusivamente para cuidar das questões envolvendo os temas do IEGM.

No início do mês já havíamos feito outra capacitação com o mesmo objetivo. Nossa meta é sempre melhorar a prestação de serviços e a eficiência da Administração Municipal, melhorando também a vida dos moradores. Por isso, continuamos investindo no aperfeiçoamento de nossos servidores e na busca incessante por melhores indicadores em todas as áreas do Município”, disse o prefeito Gustavo Reis (MDB), que participou da abertura da capacitação.

“É muito importante a participação dos servidores para que a gente possa alcançar cada uma das exigências que são feitas pelo TCE. Todas as áreas estão envolvidas e com isso vamos implementar as melhorias necessárias”, disse Luciano Lima.

O IEG-M foi criado em 2015 pelo TCE para medir a eficiência das prefeituras paulistas. Com foco em infraestrutura e processos, o índice avalia a eficiência das políticas públicas em sete setores da administração: saúde, planejamento, educação, gestão fiscal, proteção aos cidadãos (Defesa Civil), meio ambiente e governança em tecnologia da informação.

Segundo o TCE, isso “oferece elementos que subsidiam a ação fiscalizatória do Controle Externo e da sociedade”. “Os resultados obtidos também produzem informações que têm sido utilizadas por prefeitos e vereadores na correção de rumos, reavaliação de prioridades e consolidação do planejamento dos municípios”, diz o Tribunal.

Foto: Celso Lauro

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui