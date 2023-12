Setores de alimentação e hotelaria criam 97 empregos com carteira assinada em outubro na RMC

Alimentação foi responsável por 94 das 97 novas contratações no mês

Os setores de Alimentação (bares, restaurantes e atividades ligadas a alimentação fora do lar) e Alojamento (hotéis) criaram 97 novos empregos com carteira assinada nos 20 municípios que formam a Região Metropolitana de Campinas (RMC) no mês de outubro, abaixo das 294 vagas criadas em setembro. Os números são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta terça-feira, 28, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No acumulado de dez meses, os setores têm saldo positivo de 3.636 novas vagas preenchidas.

As admissões no setor de alimentação foram de 2.762, contra 2.668 demissões, com saldo de 94 empregos. Das 20 cidades da RMC, 11 tiveram saldo positivo, com Sumaré se destacando com 41 novos empregos, seguido por Campinas 31, Indaiatuba 28 e Jaguariúna 23. Dentre as cidades que tiveram saldo negativo no grupo de Alimentação, Americana foi a que mais fechou vagas: 44.

Matheus Mason, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Campinas vê com preocupação a desaceleração na geração de empregos pelo setor nos últimos três meses, quando comparado ao ritmo que vinha sendo registrado até agosto, com quase 400 vagas mensais. “A pesquisa mensal realizada pela Abrasel já havia apontado um aumento no número de estabelecimentos da região de Campinas com prejuízo em setembro (32%), o dobro do mês anterior, o que pode significar um ajuste dos quadros de colabores para enfrentar essa queda, com desaceleração das contratações”.

Para novembro e dezembro, ele acredita em um maior número de contratações por causa das festas de final de ano. “Nossa pesquisa desse mês constatou que 32% dos empresários do setor na Região de Campinas – base de 50 municípios – pretendem contratar funcionários até o fim de 2023. Outros 61% pretendem manter o quadro atual de funcionários e somente 7% indicaram que podem demitir”.

O grupo de Alojamento fechou o período com 226 admissões, 223 demissões, um saldo de positivo de 03 vagas criadas. Sumaré (07), Holambra (06) e Americana (05) tiveram os maiores saldos positivos, enquanto que Indaiatuba (-10) e Campinas (-05) lideram as demissões nas cidades que tiveram saldo negativo.

Para o presidente do Campinas e Região Convention & Visistour Bureau, Vanderlei Costa, existe um equilíbrio muito algo entre as contratações e demissões na hotelaria da RMC, como observado nos números de outubro. “O setor vem contratando, mas enfrenta grande dificuldades para encontrar mão de obra especializada”, diz. “Mas o importante é que vemos uma estabilidade, com mais empregos do que demissões, o que mostra que o setor encontrou um equilíbrio, que tende a se manter ou melhorar nos próximos anos”.

