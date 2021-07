Prefeitura de Jaguariúna reabre parques públicos

Foto – Andressa Cruz

O Dr. da Roça (Caius Godoy) traz para Jaguariúna a raça bovina Senepol com o projeto Mariadita Senepol Jaguariúna, em parceria com o Centro de Equoterapia de Jaguariúna (CEJ). Seu foco é colocar a raça onde merece, nos altos.

“Conheci o Senepol há uns cinco anos, em um projeto que fui convidado a participar como advogado especializado no Agro. Vi pessoalmente no Agrishow – Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, de 2017, e me apaixonei pelo gado. Fiquei com isso na cabeça e agora apareceu a oportunidade de trabalhar diretamente com a raça, fazendo conexões com diversos profissionais que também trabalham com o Senepol ou que desejam fazer melhoramento de raça. E tudo está se encaixando muito mais rápido do que poderia imaginar”, conta o Dr. da Roça.

Utilizada especialmente para aumentar a qualidade de rebanhos de produção de carne, com ênfase no Brasil para o cruzamento Senepol com Nelore e Angus, a raça Senepol tem batido recordes de venda ano a ano no Brasil. Com expressivo crescimento no rebanho brasileiro, essa é a aposta de Dr. da Roça que pretende tornar Jaguariúna referência neste quesito.

“É uma raça nova no Brasil, com pouca informação e o Caius está se conectando com pessoas chaves. Ele vai ser o centro dessas relações que se comunicam”, diz a mentora e Gestora do CEJ, Veridiana Mellilo.

A origem do Senepol é resultado da combinação entre a raça N’Dama e a raça Red Poll. Esta mescla resultou nas bases do Senepol: uma raça precoce, rústica, mocha, 100% taurina, adaptada ao clima tropical e com características de excelência para produção de carne. A raça Senepol está presente em países de todos os continentes, com dezenas de milhões de indivíduos, sendo considerada referência genética quanto o assunto é o aumento da performance de rebanhos destinados a produção de carne em regiões de clima quente. “É um animal utilizado muito para melhoramento genético. Então se pode cruzar o Senepol com outras raças para ter um bezerro mais pesado, por exemplo”, explica Dr. da Roça.

As instalações da Mariadita Senepol Jaguariúna estão nos últimos detalhes. O escritório, localizado dentro da propriedade em que se encontra o CEJ, está quase pronto. Apesar disto, o gado ainda não está por aqui, uma vez que espaço para ele ainda está em processo de adaptação pela necessidade de chuva.

“O foco é trabalhar e desenvolver a raça na região expandindo a atuação a nível nacional”, diz Dr. da Roça. “O Dr. da Roça será responsável pelo fortalecimento da raça no Brasil, disso não me faltam dúvidas”, afirma Veridiana.

História

O nome do projeto Mariadita Senepol nasceu com o propósito de homenagear a bisavó do Dr. que chamava-se carinhosamente de bisa Dita e faleceu com 99 anos no sítio da família, sua avó que chamava-se Maria e sua mãe que também se chama Maria. “Nada mais justo e digno do que fazer uma homenagem a elas”, diz o Dr. da Roça.

Serviço

Contatos: (19) 99215.4852

E-mail: [email protected] / [email protected]

Site: www.mariaditasenepol.com.br / www.centrodeequoterapia.org

Endereço: Chácara Meia Lua, S/N – Bairro: Tanquinho Velho CEP: 13.910-001 – Jaguariúna