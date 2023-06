Prefeitura de Jaguariúna intensifica abordagens a pessoas em situações de rua devido ao frio

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Assistência Social e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), intensificou as abordagens sociais de pessoas em situação de rua, devido a previsão de queda das temperaturas e com a proximidade do início do inverno. Nesse serviço é respeitada a vontade do usuário, ou seja, o acolhimento é realizado apenas aos que desejarem receber o atendimento. No entanto, a maioria aceita apenas os alimentos e os cobertores e optam por permanecer em situação de rua.

Segundo a secretaria, nas abordagens é realizado o acolhimento das pessoas que estão em situação de rua, onde se oferece cobertores, alimentação e, para aqueles que aceitam, pernoite na Casa de Passagem.

Este serviço é realizado por uma equipe técnica especializada através de busca ativa em operações de rua no período noturno.

“Quando constatado que são pessoas com familiares no município, o CREAS busca restabelecer e fortalecer os vínculos com os familiares para que superem a condição de situação de rua, e aos que não residem no município a Prefeitura oferece o acolhimento e, posteriormente, o encaminhamento para a cidade de origem”, explica a secretária de Assistência Social de Jaguariúna, Andréa Dias Lizun.

“Destacamos que muitas vezes são pessoas vítimas das desigualdades sociais, em alguns casos apresentam problemas psiquiátricos ou de dependência química”, completa a secretária.

As pessoas que aceitam o acolhimento são levadas para a Casa de Passagem Irmã Antônia, onde recebem toda a assistência necessária.

