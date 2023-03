Prefeitura de Jaguariúna entrega obra que vai gerar economia de energia no Hospital Municipal

A Prefeitura de Jaguariúna e a CPFL Santa Cruz entregaram na manhã desta quarta-feira, 29, o novo sistema de eficiência energética do Hospital Municipal Walter Ferrari. A obra, que inclui a instalação de um sistema fotovoltaico para a geração de energia solar e a renovação da iluminação interna, com a troca de 1.200 lâmpadas para LED, trará uma economia em energia elétrica de R$ 105 mil ao ano, segundo cálculos da concessionária.

A cerimônia foi realizada no Hospital Municipal e contou com as presenças do prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, da secretária municipal de Saúde, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, do presidente da Associação Santa Maria de Saúde (Asamas), Renê Penna Chaves Neto, e do gerente de Serviços Comerciais da CPFL, Renato Lucas de Freitas, entre outros representantes da empresa, além de conselheiros do Conselho de Consumidores (Cocen) da CPFL Santa Cruz.

O projeto – sem custo para a Prefeitura – teve um investimento total da CPFL Santa Cruz de R$ 765 mil e engloba as ações da empresa contempladas pelo Programa CPFL nos Hospitais, criado em 2019. Com as mudanças promovidas pelo projeto, o Hospital Walter Ferrari terá uma economia em energia elétrica de R$ 105 mil ao ano, devido à geração de energia pelo novo sistema instalado, responsável por produzir 206,41 MWh/ano. Segundo a CPFL, a quantidade é equivalente ao consumo de 87 residências em um mês, ou 1.044 moradias em um ano.

As usinas solares já estão em operação e são compostas por painéis solares dispostos no telhado do hospital. A energia é gerada pela luz do sol, de maneira limpa e renovável, e por isso pode variar de acordo com os diferentes períodos do ano. As ações executadas também irão impedir a emissão de até 12,74 toneladas de CO² na atmosfera por ano, o equivalente ao plantio de 76 árvores.

“Hoje é um dia importante. Temos aqui no nosso hospital uma usina de captação de energia solar. É uma grande contribuição que damos ao meio ambiente, que vem ao encontro da nossa política ambiental. E essa obra é mais uma ação nesse sentido, trará uma economia muito grande ao hospital. Parabéns a todos por esse projeto”, disse o prefeito Gustavo Reis.

“É um momento para celebrar. As parcerias que temos feitos só vêm somar. Essa economia que a gente vai ter com energia vamos investir no próprio hospital. É um avanço para o hospital investir em energia renovável. Assim como estamos investindo em outras áreas. Muito obrigado ao prefeito, à CPFL e à toda equipe de saúde do município”, disse a secretária Maria do Carmo.

“É uma grande satisfação participar da entrega oficial dessa importante obra para Jaguariúna. É um projeto em parceria com os hospitais e Jaguariúna foi uma das contempladas”, explicou Renato Freitas, da CPFL.

As ações na área ambiental renderam a Jaguariúna o reconhecimento do Governo do Estado de São Paulo. A cidade obteve, já por dez vezes consecutivas, o Selo do Programa Município VerdeAzul (PMVA), concedido anualmente pelo governo estadual, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, com o objetivo de medir e destacar a eficiência da gestão ambiental nas cidades paulistas.

Foto: Ivair Oliveira

